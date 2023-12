Anies-Cak Imin Tawarkan Program Bansos Plus, Apa Itu?

Tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenalkan program bansos plus.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengenalkan program bantuan sosial atau Bansos Plus.

Juru bicara Timnas AMIN, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Bansos plus adalah program yang menekankan nilai maupun manfaat tambahan yang didapatkan penerima bansos.

"Juga plus penerimanya, yakni data penerima diperbaiki. Lalu, plus layanannya, yaitu negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus," kata Surya kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

Surya menambahkan bahwa bansos plus secara prinsip menambahkan beberapa manfaat bagi penerima bansos. Pertama, penerima bansos eksisting berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelompok lanjut usia (lansia).

Pasangan AMIN menawarkan nilai lebih tinggi dari bansos serupa yang diberikan pemerintah saat ini. Saat ini BLT untuk lansia berada di angka Rp200 ribu, sedangan pihak AMIN akan memberikan BLT untuk lansia sebesar Rp300 ribu.

Tidak hanya lansia, BLT tambahan juga diberikan untuk kelompok disabilitas. Bantuan tersebut nilainya saat ini Rp200 ribu per bulan dan bakal ditambah menjadi Rp300 ribu per bulan.

Kedua, adanya penambahan bagi penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Plus. Selain KIP Kuliah Plus, Surya mengatakan bahwa pihak AMIN juga memberikan tawaran untuk penerima ⁠KIP Plus.

Tawaran AMIN qdalah siswa di akhir jenjang dapat tambahan bantuan Rp500 ribu menutup kebutuhan biaya tambahan ketika naik jenjang sekolah.

"Data pendukungnya, rata-rata lama sekolah anak pada kelompok ekonomi rendah 7 tahun, sedangkan ekonomi tinggi 11 tahun, sumber Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)," ujar Surya.

Lebih lanjut, Surya mengatakan bahwa ada sasaran bansos baru dalam Program Bansos Plus. Dimana, pihak pasangan nomor urut satu ini memberikan bantuan untuk perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

“Saat ini, belum ada program bansos khusus yang menyasar kelompok ini. Tawaran AMIN memberikan Rp500 ribu per bulan,” ucap Surya.

Sebelumnya, Anies mengenalkan sebuah program yang bernama bansos plus. Program ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dari program bansos yang saat ini ada.

Anies kemudian menjabarkan terkait perbedaan dari bansos saat ini dengan program bansos plus yang dirinya janjikan.

Untuk program bansos plus, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa adanya peningkatan mantaat dibandingkan dengan program sebelumnya.

Kemudian, lebih masifnya bantuan ke rakyat karena masyarakat yang tidak terdata dan tidak mendapatkan bansos, akan menerima bansos.

“Ketiga, jenis pelayanannya, kita ingin pelayanannya lebih cepat kemudian juga pelayanan-pelayanan tambahan yang sifatnya penunjang, sehingga penerima bansos bisa segera naik kelas,” ujarnya.

