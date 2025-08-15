Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

Anggaran TKD menyusut, DPD dorong daerah mandiri fiskal dengan inovasi dan efisiensi, fokus pada investasi pertanian, pariwisata, dan peningkatan SDM.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 20:45
Share
Ketua DPD, Sultan B Najamudin bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025)/Istimewa
Ketua DPD, Sultan B Najamudin bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025)/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah telah mengucurkan setengah dari jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

Ketua DPD, Sultan B Najamudin itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

"Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu menilai rancangan APBN 2026 menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasalnya, di sektor pendidikan pemerintah menganggarkan lebih dari Rp758 triliun yang merupakan terbesar terbesar dalam sejarah RI. 

Kendati anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis dari Rp919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun 29,3%, Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

Baca Juga

"Pada prinsipnya secara keseluruhanalokasi anggaran belanja negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah, hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga," jelasnya.

Dia mencontohkan misalnya anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis, sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
8 jam yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
10 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

Pujian Ketua DPD usai Prabowo Sepakati IEU-CEPA dengan Uni Eropa

Pujian Ketua DPD usai Prabowo Sepakati IEU-CEPA dengan Uni Eropa

DPD Dorong Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Investasi dan Alih Teknologi RI

DPD Dorong Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Investasi dan Alih Teknologi RI

WAGUB BENGKULU: Adik Kandung Mantan Gubernur Agusrin Terpilih

WAGUB BENGKULU: Adik Kandung Mantan Gubernur Agusrin Terpilih

DPD Nilai Target Ekonomi 2026 Terlalu Optimistis, Sri Mulyani Beri Pembelaan

DPD Nilai Target Ekonomi 2026 Terlalu Optimistis, Sri Mulyani Beri Pembelaan

DPD Minta Sri Mulyani Revisi PNBP, Imbas Dividen BUMN 'Diambil' Danantara

DPD Minta Sri Mulyani Revisi PNBP, Imbas Dividen BUMN 'Diambil' Danantara

Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

BELANJA TKDD SULSEL : Dukungan Pusat Kian Kuat

BELANJA TKDD SULSEL : Dukungan Pusat Kian Kuat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah
Nasional
9 jam yang lalu

Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%
Nasional
11 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026
Nasional
11 jam yang lalu

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas
Nasional
11 jam yang lalu

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru
Nasional
11 jam yang lalu

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

3

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

4

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Ritel Modern Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

3

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

4

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara