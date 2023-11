Poling Pilpres AS 2024, Donald Trump Ungguli Joe Biden

Bisnis.com, JAKARTA — Poling calon presiden Amerika Serikat yang berlaga pada pilpres AS 2024 mendatang menunjukkan bahwa Donald Trump unggul dari pesaingnya, kandidat inkumben Joe Biden.

Hal itu tercantum dalam hasil poling CBS News yang dipublikasikan pada Minggu (5/7/2023) waktu Amerika Serikat. Hasil poling itu menyita perhatian.

Mantan Presiden AS Donald Trump yang akan kembali berlaga dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 terpantau mengungguli kandidat inkumben, Presiden Joe Biden. Keduanya terpaut suara 3%.

Donald Trump mencatatkan hasil poling 51% atau unggul sebagai capres AS. Sementara itu, Joe Biden hanya mendapatkan 48%.

Rendahnya suara responden terhadap Biden dinilai berkaitan dengan kondisi AS saat ini. Publik menilai bahwa kondisi AS menjadi lebih buruk sepanjang 2023.

"Persentase orang Amerika Serikat yang berpikir situasi memburuk belakangan ini meningkat pada tahun ini, sehingga kami melihat adanya kemungkinan inkumben akan turun," dikutip dari cuitan CBS News soal hasil poling itu, Senin (6/11/2023).

