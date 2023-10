Deklarasi KTT AIS Forum 2023, Menlu Retno: Ada 2 Hal Besar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menjelaskan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States Forum (KTT AIS Forum).

Dia menjelaskan bahwa KTT AIS Forum yang digelar di Bali tersebut telah menghasilkan deklarasi yang mencakup dua hal besar.

"Jadi KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi, deklarasi dengan judul Solidarity of the Archipelagic and Island States Forum. Ada dua hal besar isi dari deklarasi tersebut," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (11/10/2023).

Menlu RI menjelaskan yang pertama, para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam konteks AIS Forum yang lebih bersifat charter based menuju pembentukan sebuah organisasi internasional.

"Dalam kaitan ini para leaders menugaskan para menteri dan SOM [Senior Officials Meeting] untuk mulai bicara road map dan untuk bicara masalah modalities-nya," ujarnya.

Selanjutnya, yang kedua, Retno menjelaskan dalam deklarasi tersebut mencakup prioritas kerja sama yang akan dilakukan ke depan.

Selain itu, dia menekankan juga ada empat prioritas yang masuk di dalam deklarasi, yang pertama adalah mitigasi dan perubahan iklim. Lalu, kedua terkait ekonomi biru.

"Blue economy is there as one of the priorities dan eco tourism. Ini juga banyak dibahas dalam pertemuan," tambahnya.

Lebih lanjut, yang ketiga yaitu mengatasi sampah laut, marine and coastal plastic. Keempat, tata kelola maritim yang baik.

"Yang membedakan forum ini dan forum-forum yang lain, forum-forum yang lain mungkin lebih banyak top down. Sementara forum ini kalau di pembukaan liat videonya banyak sekali community based yang menyentuh kepentingan rakyat," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan juga dihadirkan 2 orang briefers yang mewakili anak muda, sebagai inovator dalam menangani perubahan iklim.

"Di dalam acara makan siang tadi kita hadirkan 2 briefers yaitu mewakili kelompok anak muda inovator dan satu lagi betul-betul mewakili anak muda yang memiliki ide-ide baru dalam menangani perubahan iklim. Saat bicara inclusivenes we walk the talk bahwa kita betul-betul inclusive community based dan mencakup semua stake holders," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News