Buka KTT AIS Forum 2023, Jokowi Soroti Sejumlah Masalah Kelautan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat sejumlah tantangan terhadap kondisi laut dunia seperti, kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut.

Hal ini disampaikannya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelago and Island States (AIS) Forum 2023 di Nusa Dua Bali, Rabu (11/10/2023).

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT AIS Forum pertama yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk penguatan kolaborasi antara negara pulau dan kepulauan yang dihubungkan oleh laut.

“Jika kita membuang sampah di daratan, belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain, tetapi jika kita membuang sampah di lautan maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah stategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama terhadap kelautan,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (11/10/2023).

Dia melanjutkan bahwa KTT AIS dihadirkan sebagai kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat tiga hal yang perlu didorong antarnegara pulau dan kepulauan.

Pertama, solidaritas. Orang nomor satu di Indonesia itu mendorong kesetaraan dan inklusivitas menjadi prinsip dan pegangan bersama.

Kedua, Jokowi kembali menekankan kepada prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan peneriman. Ketiga, kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

“Kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan. Baik di KTT G20 maupun di KTT Asean, dan KTT AIS tahun ini, Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang,” katanya.

Selanjutnya, Presiden Ke-7 RI itu pun ingin mengajak seluruh negara yang hadir agar tetap memilih menjalin kesatuan dan mengedepankan kolaborasi meskipun di tengah kondisi dunia yang terbelih.

“Lets us walk, and walk together dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama forum negara-negara kepulauan dan negara pulau dibuka,” pungkas Jokowi.

