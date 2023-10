Dirjen Imigrasi Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Sudah Tiba di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah mendarat di Indonesia setelah dikabarkan hilang kontak dari kunjungan kerja di Spanyol dan Italia.

Dia mengatakan bahwa ketibaan dari kader partai NasDem di Indonesia pada hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 18.41 WIB.

“Sudah sampai, [pukul] 18.41 WIB” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (4/10/2023).

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, menjelaskan kronologi Mentan Syahrul Yasin Limpo bisa terpisah dari rombongan dan hilang kontak di Eropa.

Harvick, menjelaskan bahwa kepergian Syahrul Yasin Limpo ke Eropa, tepatnya Roma, Italia, adalah untuk menghadiri forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian.

Setelah dari Roma, Italia, Mentan dan jajaran Eselon I dan Eselon II Kementan berlabuh di Spanyol untuk melakukan kunjungan kerja.

Kunjungan kerja di Spanyol ini dilakukan dalam rangka pengembangan Green House skala industri dengan bertemu Mentan Spanyol Luis Planas Puchades di kantor Kementerian Pertanian.

Syahrul juga bertemu Fernando Miranda Sotillos selaku Secretary Jenderal of Agriculture and Food dan Valentin Almanaz de Lara selaku Director Jenderal of Health and Agriculture production.

Akan tetapi, masalah terjadi saat tiba masa kepulangan. Menurut Wamentan, Syahrul Yasin Limpo tidak pulang bersama jajaran lantaran kendala tiket.

Dan sejak saat itu, Syahrul Yasin Limpo tidak bisa dihubungi dan kabar hilang kontak di Eropa pun mengemuka.

