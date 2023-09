Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Anak Ganjar Pranowo yang Kini Jadi Sorotan Netizen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Sosok anak semata wayang Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, baru-baru ini menjadi sorotan netizen di media sosial.

Alam Ganjar banyak dibicarakan netizen, setelah dirinya kerap diajak sang ayah untuk menghadiri sejumlah acara kenegaraan.

Terbaru, Alam Ganjar mendapat sanjungan warganet di media sosial karena berhasil menjawab pertanyaan Rosi dengan jawaban cerdas.

Kehadirannya itu kemudian membuat banyak warganet penasaran mengenai profil dan kegiatannya saat ini.

Berikut profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang saat ini banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial.

Profil

Muhammad Zinedine Alam Ganjar lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 Desember 2001. Ia merupakan anak semata wayang dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

Saat ini, ia berkuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil Jurusan Industrial Engineering.

Dilansir dari Instagram dan LinkedIn miliknya, Alam Ganjar memiliki sederet prestasi yang gemilang. Selain itu, dirinya juga dikenal punya banyak hobi, salah satunya e-sports.

Aktif di medsos, ia dan dua rekannya bernama Aditya Manggala dan Dani Hibatullah sempat membuat channel podcast "Juvenile Deliquency" pada 2020 lalu.

Prestasi

Pada 2015, Alam Ganjar pernah memenangkan medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan. Saat itu, Alam biasa disapa itu masih duduk di bangku SMP.

Kemudian pada 2019, ia juga meraih juara tiga dalam ajang Junior Achievement (JA) Asia Pacific Company of the Year Competition.

Di antara 2018-2019, Alam Ganjar mendapat kepercayaan untuk menjadi Presiden Direktur (Presdir) Sagasco Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMAN 3 Semarang.

Di perusahaan tersebut, ia dan teman-temannya menciptakan produk lokal Echoes dan Whynotes, yang merupakan produk alas kaki dan binder multifungsi buatan tangan yang berbahan dasar eceng gondok dan dipadukan dengan batik.

Produk ini kemudian dilombakan dan sukses meraih juara ketiga dan mendapat penghargaan The Best Financial Management Award.

Sebagai mahasiswa Gadjah Mada, ia aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HMTI) UGM.

Ia pun pernah mengikuti program pengembangan kepemimpinan pemuda lewat kegiatan internship dan volunteering bernama AIESEC di Universitas Gajah Mada (UGM) selama 1 tahun 5 bulan.

Alam didapuk menjadi Vice Chairman organisasi ESI Jawa Tengah di bawah Pengurus Besar E-Sport Indonesia (PBESI).

Terbaru pada 17 September 2023, Alam Ganjar bersama Thariq Halilintar dan sejumlah influencer yang tergabung dalam The House of Revolutions (THR) Group terjun langsung membersihkan Kali Ciliwung di Jawa Barat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News