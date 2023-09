Sopir Anak Ganjar Tak Boleh Buka Pintu Mobil dan Bawa Koper, Ini Alasannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ada yang unik dari cara Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh mendidik anaknya. Salah satunya sopir sang putra tak boleh membuka pintu mobil dan membawakan kopernya, apa alasannya?

Diketahui Ganjar Pranowo merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah yang kini jadi calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024.

Meskipun punya jabatan yang mentereng di pemerintahan, ternyata Ganjar dan istrinya tak memanjakan anaknya.

Bahkan untuk urusan membuka pintu mobil dan membawa koper, ia diharuskan untuk melakukanya sendiri.

Menurut Atikoh putra semata wayangnya yang bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu diharuskan untuk mandiri.

“Kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Nanti dia bisa menganggap sesuatu itu serba instans. Padahal kan proses itu yang paling penting,” kata Siti Atikoh di acara Rosi yang ditayangkan KompasTV, Kamis (21/9/2023)..

Lantas siapakah Alam anak Ganjar Pranowo? Berikut biodatanya seperti dikutip Solopos.com dari sejumlah sumber.

Muhammad Zinedine Alam Ganjar lahir di Semarang pada 14 Desember 2001.

Alam Ganjar, demikian ia akrab disapa, merupakan anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti.

Sebelum menjadi istri Ganjar, Siti Atikoh pernah bekerja sebagai wartawan Solopos.

Alam Ganjar kini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Idustri di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Alam yang alumnus SMA Negeri 3 Semarang memiliki hobi musik dan travelling, termasuk naik gunung.

Alam Ganjar termasuk pelajar berprestasi. Ketika masih duduk di bangku SMA ia pernah meraih The Best Financial Management Awards.

Prestasi Alam Ganjar yang paling menonjol adalah membuat produk Echoes dan Whynotes, alas kaki dan binder multifungsi berbahan dasar eceng gondok yang dikombinasikan dengan batik.

Ketika masih SMP, Alam Ganjar menyabet medali emas pada kompetisi sains di Korea Selatan.

Tahun 2019, Alam dan timnya meraih juara tiga dalam kompetisi 2019 Junior Achievement (JA) Asia Pacific Company of the Year di Manila, Filipina.

Alam Ganjar mengakui dirinya penyuka K-Pop. Sebagai K-Poper, Alam sering menghadiri konser K-Pop seperti IU, BLACKPINK dan TWICE.

Dari akun Instagramnya, @alamganjar, diketahui pemuda berusia 22 tahun itu saat ini sedang menjalin hubungan spesial dengan seorang gadis bernama Aggitha Ayu.

