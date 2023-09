Contoh Pantun Jenaka, Pengertian, dan Ciri-cirinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pantun merupakan salah satu puisi lama yang masih berkembang hingga sekarang. Terdiri dari empat baris, pantun memiliki beberapa jenis dan karakteristik tertentu. Salah satu jenis pantun adalah pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang berisi kalimat candaan yang biasanya digunakan untuk menghibur seseorang. Pantun ini bersifat lucu dan menarik. Kamu juga perlu mengetahui contoh pantun jenaka.

Jenis pantun juga bisa ditinjau dari tema. Tidak semata-mata berisi hal yang serius, terdapat juga yang namanya pantun jenaka. Sementara jenaka mengacu pada hal-hal yang dapat membangkitkan tawa. Maka dari itu, pantun juga dapat dijadikan salah satu cara untuk menghibur.

Berikut ini adalah beberapa contoh pantun jenaka yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Ciri-ciri pantun jenaka

ada 4 baris

pantun jenaka yang berisi kata-kata yang sangat menarik memiliki 4 baris. Sebenarnya hampir sama dengan pantun pada umumnya, tetapi dalam pantun jenaka baris yang ditunjukkan cenderung mengarah kelucuan atau kejenakaan.

ada sampiran dan isi

pantun jenaka memiliki sampiran dan isi. Namun, pada bagian sampiran, bisa dibilang cukup sulit untuk dibuat karena diperlukan kemampuan untuk merangkai kata-kata yang jenaka atau lucu. Sementara itu, pada bagian isinya, sudah pasti harus lucu karena namanya saja pantun jenaka. Meskipun ada lucunya, tetapi tetap tidak meninggalkan nilai moral atau pesan kehidupannya.

Memiliki pola sajak a-b-a-b

pola sajak dalam pantun jenaka adalah a-b-a-b. Sajak yang memiliki bunyi yang sama ini membuat pantun jenaka bukan hanya lucu saja, tetapi juga enak untuk dibaca atau didengar.

ada 8 – 12 suku kata dalam satu baris

satu baris pantun jenaka memiliki 8-12 suku kata. Oleh sebab itu, ketika membuat pantun jenaka sebisa mungkin harus singkat agar tetap lucu dan maknanya mudah diterima.

2. Contoh pantun jenaka

Contoh pantun jenaka tema pertemanan

Hari Minggu pergi ke pasar

Di tengah jalan bertemu kancil

Persahabatan bukan sebuah hal besar

Tetapi tentang jutaan hal kecil

Roses are red

Violets are blue

Everybody is beautiful

But my best friend is only you.

Ke hutan cari kayu bakar

Jauh berjalan sampai petang

Sudah lama tak dengar kabar

Pas berkabar, mau berutang

Contoh pantun jenaka yang bermakna

Kalau ketam datang ke rawa

Lintah turun ke dalam kali

Kalau monyet sedang tertawa

Mukanya jelas lucu sekali

Maknanya: Monyet tidak tertawa saja tampangnya sudah lucu, apalagi saat dia tertawa.

Asam kandis asam jawa

Satu peti di dalam kereta

Jikalau nenek sudah tua

Hati atuk tetaplah cinta

Maknanya: Rayuan suami kepada pasangannya, bahwa meski sudah tua, jangan khawatir, cinta di hatinya hanya kepada sang istri tercinta.

Ikan gabus di rawa-rawa

Ikan belut nyangkut di jaring

Perutku sakit menahan tawa

Gigi palsu loncat ke piring

Maknanya: Tentang seseorang yang menggunakan gigi palsu, namun gigi palsunya tidak dapat bekerja sama sehingga melompat ke piring saat si empunya sedang makan.

Contoh pantun jenaka tema cinta

Ada lomba makan kerupuk

Minum susu bikin badan sehat

Siapa bilang pacarku gemuk?

Itu supaya lebih gampang dilihat

Ada drama Korea judulnya Dong-Yi

Nonton sambil minum teh dan gula

Cinta mestinya seperti shampoo bayi

Yang mengandung “no tears” formula

Contoh pantun jenaka anak-anak

Nonton tivi acara Si Unyil

Nontonnya sambil rebahan

Kenangan indah masa kecil

Tidak pernah terima tagihan

Beli tomat bunder-bunder

Masak pasta pakai zaitun

Kadang aku berasa minder

Teman-temanku jago bikin pantun

Di dahan pohon cempaka

Hinggap seekor burung kutilang

Meski tak jago matematika

Aku jagoan menghitung uang

Contoh pantun jenaka tema: Persahabatan

Teman sejati tak kenal rasa lelah

Selalu bersama saat senang dan susah

Seperti matahari bersinar di siang hari

Saling support, tak pernah berbalik haluan

Makna: Pantun ini menggambarkan pentingnya persahabatan yang tulus dan setia, di mana teman yang baik selalu ada untuk mendukung satu sama lain.

Contoh pantun jenaka tema: Kerja Keras

Sawah yang subur hasilnya berlimpah

Petani rajin, tak pernah berhenti mencangkul

Kesuksesan datang bagi yang bekerja keras

Hanya dengan usaha, impian menjadi kenyataan

Makna: Pantun ini mengajarkan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan meraih hasil yang melimpah.

Contoh pantun jenaka tema: Persahabatan

Seperti kucing dan anjing yang bertengkar

Kadang-kadang berdebat, selalu bersitegang

Tapi pada akhirnya, mereka berpelukan

Persahabatan sejati bisa mengatasi perbedaan

Makna: Pantun ini mengilustrasikan bahwa persahabatan sejati dapat mengatasi konflik dan perbedaan, dan akhirnya membawa kedamaian dan kebersamaan.

Contoh pantun jenaka tema: Keberanian

Di dalam hutan yang gelap dan angker

Berani berjalan, tak takut sama sekali

Karena keberanian adalah pelindung setia

Menjaga dari semua bahaya yang tersembunyi

Makna: Pantun ini menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi ketakutan dan tantangan dalam hidup.

Contoh pantun jenaka tema: Kebijaksanaan

Seperti burung hantu di malam yang sepi

Bijak dan diam, diamati dengan cermat

Kebijaksanaan adalah harta yang dalam

Mengajar kita untuk berpikir sebelum berbicara

Makna: Pantun ini mengingatkan kita bahwa bijaksana adalah mereka yang berbicara dengan hati-hati dan memikirkan kata-kata mereka sebelum mengucapkannya.

Contoh pantun jenaka tema: Kehidupan

Seperti air mengalir tak pernah terhenti

Hidup terus berjalan, tak bisa dihentikan

Jangan khawatirkan yang tak dapat diubah

Fokus pada yang bisa kita kendalikan

Makna: Pantun ini mengajarkan pentingnya menerima perubahan dalam kehidupan dan berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat kita kontrol.

Contoh pantun jenaka tema: Kejujuran

Kejujuran seperti mata yang tak terpejam

Selalu mengungkapkan yang sebenarnya

Percaya pada kejujuran adalah hal terbaik

Karena kebohongan hanya akan membuat masalah

Makna: Pantun ini menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalani kehidupan, karena kejujuran adalah landasan integritas dan kepercayaan.

Contoh pantun jenaka 4 baris

Hari Minggu pergi berenang

Berenangnya bareng teman-teman

Kepala akan jadi pusing

Kalau belum dapat gaji bulanan

Makan lele pakai sambal teri

Jangan lupa dengan lalapan

Hati akan terasa sepi

Kalau tidak ada pasangan

Beli buah di pasar Jakarta

Tidak lupa beli tomat

Jadi orang jangan sering lupa

Karena lupa itu tidak ingat

Itulah beberapa contoh pantun jenaka yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News