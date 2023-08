4 Hal yang Perlu Kamu Tahu soal Jet Tempur F-15EX yang Dibeli Menhan Prabowo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang jet tempur F-15EX yang segera dibeli Menhan Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Menhan Prabowo telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan The Boeing Company, St. Louis, Missouri terkait dengan pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Amerika Serikat (AS).

“Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX,” kata Prabowo dalam akun Instagramnya @prabowo yang dikutip, Selasa (22/8/2023).

F-15EX menjadi salah satu dari sekian banyak alutsista yang akan dibeli Prabowo. Sebelum F-15EX, Menhan RI tersebut juga telah menandatangani kesepakatan untuk membeli kapal Fregat dari Italia dan berencana mendatangkan Airbus, kapal perang Gowind 2500 dan kapal selam Scorpene.

Akan tetapi, jet tempur F-15EX menjadi salah satu yang cukup mencuri perhatian. Sebab RI akhirnya bisa membeli kembali jet tempur buatan Amerika Serikat.

Berikut adalah lima hal yang perlu kamu tahu soal jet tempur F-15EX yang akan dibeli Prabowo Subianto.

1. F-15EX varian tercanggih darikeluarga F-15

Dilansir dari Military, Eagle II adalah pesawat tempur generasi terbaru yang dikembangkan oleh Boeing untuk Angkatan Udara AS (USAF). Ini adalah versi terbaru dari Seri Desain Misi F-15 Eagle dan versi upgrade dari jet tempur generasi keempat F-15.

Pesawat tempur baru ini merupakan varian paling canggih dari keluarga pesawat F-15 versi multi-peran karena mampu tahan dalam segala cuaca dan telah dilengkapi dengan fitur keterjangkauan, kecepatan, jangkauan, kapasitas muatan senjata berat dan banyak lainnya.

2. Mampu membawa banyak rudal

Menurut airforce tecnology, F-15EX memiliki kemampuan untuk membawa sejumlah besar rudal.

Ini akan membuat pesawat F-35 mampu memberikan daya tembak untuk menghancurkan ancaman yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi tempur.

