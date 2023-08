Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Pesawat Tempur F-15EX

Menhan Prabowo resmi menandatangani nota kesepahaman pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menhan Prabowo Subianto melalui wakilnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan The Boeing Company, St. Louis, Missouri terkait dengan pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Amerika Serikat (AS).

“Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX,” kata Prabowo dalam akun Instagramnya @prabowo yang dikutip, Selasa (22/8/2023).

Dalam unggahan foto tersebut, Prabowo turut menyaksikan penandatangan pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX yang diwakili oleh pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dia pun sempat menengok unit pesawat yang telah dibeli oleh Indonesia.

Sebagai informasi, pada November 2022, Prabowo memastikan pembelian jet tempur F-15 sedang dalam tahap lanjut dan menunggu persetujuan akhir dari pemerintah. Kepastian itu disampaikan Prabowo seusai melakukan pembicaraan empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Saat itu, Boeing telah menyetujui tawaran finansial yang diberikan dan Prabowo meyakini paket itu terjangkau. Dia juga mengatakan negosiasi telah berjalan dengan sangat baik.

Adapun Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada RI pada Februari 2022 lalu.

"Kami tentu mendukung upaya Prabowo untuk terus memodernisasi sistem dan kemampuan pertahanan mereka dan kami ingin terus membantu dengan cara apapun yang kami bisa," kata Austin saat itu.

