Jet Tempur Su-35 Rusia Disebut Sampah Dibandingkan F-16 Bakal Dikirim ke Ukraina

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) akhirnya setuju mengirimkan jet tempur F-16 ke Ukraina. Bantuan senjata canggih ini bisa merepotkan pasukan udara Rusia di langit Ukraina.

Kendati demikian Rusia disebut-sebut punya banyak stok jet tempur canggih yang sebanding dengan F-16.

Misalnya jet tempur Sukhoi Su-35 seringkali kecanggihannya disejajarkan dengan jet tempur F-16 buatan AS.

Meski demikian, pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Dan Hampton mengejek pesawat Sukhoi Su-35 sebagai sampah jika dibangingkan F-16.

“Pesawat kami lebih tahan lama. Saya tidak akan bertaruh dalam pertempuran dengan Su-35 atau pesawat buatan Rusia mana pun,” katanya.

Adapun F-16 merupakan pesawat tempur multi-peran, tersedia dalam model satu atau dua tempat duduk.

Sejak tahun 1979, teknologi F-16 telah ditingkatkan, pesawat canggih ini dibanderol dengan harga 14,6 juta dolar AS dan 18,8 juta dolar AS per unit.

Jet tempur ini diklaim punya kemampuan manuver yang luar bisa untuk serangan udara ke udara, dan udara ke permukaan.

Kecepatan F-16 mencapai 1.500 mil per jam, lebar sayap hanya kurang dari 33 kaki dan panjangnya kurang dari 50 kaki sehingga sangat sulit dilihat dengan mata telanjang.

“F-16 sangat sulit untuk dilihat karena lebih kecil dari kebanyakan pesawat, terutama ketika diarahkan langsung ke Anda," komentar Hampton.

Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam multi-barrel M-61A1 20mm, dan dapat membawa enam rudal udara-ke-udara.

