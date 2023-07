Nezar Patria Resmi Jadi Wamenkominfo, Begini Tanggapan Politikus Partai Demokrat Andi Arief

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Jokowi resmi menunjuk mantan wartawan dan aktivis 1998, Nezar Patria, sebagai Wamenkominfo mendampingi Menkominfo Budi Arie.

Sebelum jadi Wamenkominfo, Nezar Patria menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN, Erick Thohir.

Nezar menjabat sebagai Staf Khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait kemampuan Nezar Patria jadi Wamenkominfo.

Nezar memang memiliki kedekatan dengan beberapa wartawan. Hal tersebut lantaran sebelum terjun ke dunia politik, dia sempat bekerja di beberapa media ternama di Indonesia.

Karena mendapat banyak pertanyaan dari wartawan tentang kemampuan Nezar, Andi Arief merangkum jawabannya dengan unggahan Twitter pada Senin, 17 Juli 2023 sore WIB.

Dengan tegas, politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa Nezar Patria akan sangat mampu mengemban tugas barunya sebagai Wamenkominfo mendamping Menkominfo Budi Arie.

Bahkan, Andi Arief yakin jika Nezar Patria bahkan memiliki kemampuan untuk mengemban tugas yang lebih berat dari Wamenkominfo.

"Para wartawan meminta komentar saya soal Nezar Patria yang menjadi Wamen Kominfo. Jawaban saya: bukan hanya wamenko, lebih berat dari itu dia pasti mampu. Sepanjang perjuangan yg kami jalankan, selalu mampu atasi tantangan. Tidak gampang menyerah. Selalu ikhlas bekerja," tulisnya di Twitter.

Sepak terjang Nezar Patria

Seperti diketahui, sebelumnya Nezar Patria merupakan stafsus Erick Thohir. Pria kelahiran Sigli, Aceh, 5 Oktober 1970 ini pernah bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022

Nezar Patria diketahui pernah menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Ia juga dikenal sebagai wartawan. Beberapa media dan TV ternama pernah menjadi tempat Nezar Patria bekerja dan belajar.

