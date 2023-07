Nezar Patria Pernah Diculik di Era Orde Baru, Kini Jadi Bagian Kabinet Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Pengangkatan Nezar ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32M/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dia dilantik bersamaan dengan sejumlah nama lainnya, sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Lalu, siapa Nezar?

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sebelumnya Nezar merupakan Staf Khusus V Menteri BUMN, Erick Thohir. Nezar menjabat sebagai Staf Khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pria lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal sebagai aktivitas anti pemerintahan Presiden Soeharto pada 90-an. Akibatnya, dia sempat diculik oleh rezim Soeharto dan akhirnya dilepaskan.

Setelah Orde Baru runtuh, Nezar berkarier sebagai jurnalis di Majalah Berita Mingguan Tempo. Setelahnya, dia melanjutkan karier di VIVA, CNN Indonesia, hingga The Jakarta Post.

Selesai di dunia jurnalistik, dia menjadi Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia pada 2020 dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 2021.

Lalu sosok yang menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) ini menjadi staf khusus Erick Thohir dan kemudian hari ini dilantik menjadi Wamenkominfo.

Sebagai informasi, dalam reshuffle kabinet kali ini, Jokowi juga melantik Arie Budi sebagai menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).

Jokowi juga menggeser posisi Pahala Mansury dari yang sebelumnya menjabat sebagai Wamen BUMN menjadi Wamenlu.

Selain itu, Jokowi juga melantik Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Nezar Patria untuk menjabat sebagai Wamenkominfo periode 2019-2024.

Berikut daftar Menteri dan Wamen yang baru dilantik Jokowi, Senin (17/7/2023):

1. Menkominfo: Budi Arie Setiadi

2. Wamenlu: Pahala Mansury

3. Wamenkominfo: Nezar Patria

4. Wamendesa PDTT: Paiman Rahardjo

5. Wamen BUMN: Rosan Roeslani

6. Wamenag: Syaiful Rahmat Dasuki

