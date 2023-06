SBY Tulis Buku 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi.

Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa buku terbaru karya SBY ini berisikan artikel untuk kader Partai Demokrat terkait dinamika politik dewasa ini.

"Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini," jelas Ossy saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

Lewat foto yang diterima Bisnis, tampak buku yang didominasi warna merah dan hitam. Pada bagian atas sampul depan tersapan kutipan "The President Can Do No Wrong"

Sementara itu, di bagian belakang terdapat penjelasan singkat terkait isu buku ini, yaitu:

Tulisan Bapak SBY yang berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi' ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

Mimbar Demokrat

Jl. Proklamasi No. 41 Pegangsaan, Jakarta Pusat

Pada hari ini, Senin (26/6/2023), buku Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi ini resmi dibagikan ke kader Partai Demokrat dalam forum rapat pleno partai di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

