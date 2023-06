Perubahan Iklim jadi Sorotan, Ridwan Kamil Beri Solusi ke Gen Z

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat isu perubahan iklim perlu diatasi dengan perubahan gaya hidup, utamanya menuju target emisi nol emisi karbon atau net zero emission Indonesia pada 2050.

Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan saat ini. Pertama, adanya pergerakan dari manusia. Kedua, produktivitas manusia yang perlu didukung oleh teknologi bersumber dari energi dan mayoritas masih menggunakan fosil.

“Sebenernya bisa kita jawab dengan gaya hidup, pertanyaan saya, bisakah kita dan semua Gen Z mengubah gaya hidupnya less mobility but more productivity? Ini adalah jawaban yang harus dimiliki oleh semua politisi,” ujarnya dalam Indonesia Net Zero Summit 2023 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan melalui gaya hidup yang berubah, masyarakat dapat tetap hidup produktif mengejar kesejahteraan, namun dengan mengurangi pergerakan.

Namun, bukan berarti tidak boleh ada mobilitas. Cukup beralih dari gaya hidup boros karbon menjadi hemat karbon, salah satunya menggunakan kendaraan listrik.

Mantan Walikota Bandung tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sudah tiga tahun menggunakan mobil listrik. Begitu pula Bandung, yang menerapkan kendaraan untuk para polisi menggunakan mobil listrik.

“Ada pilihan nyicil mobil listrik atau bensin, please pilih demi masa depan adik- adik mobil dan motor listrik, 100 km pake bensin Rp100.000an, listrik hanya Rp20.000an,” tambahnya.

Meski saat ini pembangkit listrik masih diwarnai kontra karena mengandalkan bahan baku batu bara, menjadi tugas bersama untuk beralih terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, angin, hingga air.

Indonesia jadi Eksportir Abadi Energi Terbarukan

Lebih lanjut, Ridwan Kamil memaparkan hasil studi dari Standford University, bahwa Indonesia akan mejadi negara utama yang memiliki sumber energi terbarukan. Energi tersebut gabungan dari matahari, angin, air yang bergerak, hingga panas bumi.

Proyeksinya, Indonesia mampu menghasilan listrik sebesar 417,8 giga watt (GW). Sementara penduduk Indonesia hanya membutuhkan setengah dari hasil tersebut.

“Jadi di masa depan 2050, pengeskpor abadi energi terbarukan di dunia selamanya sampai kiamat adalah Indonesia,” katanya.

Mengingat kondisi geografis Indonesia, artinya mampu mendapatkan listrik dari energi-energi tersebut.

Kang Emil pun optimistis, karena wilayahnya, Jawa Barat, telah memiliki peraturan daerah untuk mewujudkan energi hijau menuju net zero pada 2050.

“Mimpi itu harus sampai, jangan sampai kita kalah oleh lobi-lobi politik energi fosil yang masih enggan untuk melakukan itu, saya kira semangatnya ada di sana,” tutupnya.

