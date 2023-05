AS dan Menhan Prabowo Mendadak Bikin Proyek Baru, Ada Apa?

Bisnis.com, SOLO - Menhan Prabowo Subianto punya proyek baru hasil kerjasama dengan AS. Proyek yang satu ini melibatkan anak-anak muda.

Dilansir dari situs Kemhan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menerima kunjungan kehormatan Chief of Staff of the United States Army General atau Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (Kasad AS) James C. Mcconville ke kantor Kementerian Pertahanan,Jumat (12/5/2023).

Ini bukan kali pertama Prabowo dan Mcconville melakukan pertemuan. Keduanya juga pernah bertemu tiga tahun lalu di rumah Prabowo.

“Ini adalah kunjungan Kasad AS kedua kali dan pada tiga tahun lalu beliau pun pernah saya terima di kediaman saya,” ujar Menhan Prabowo.

Pertemuan dua pejabat negara tersebut dikabarkan kembali membicarakan tentang kerjasama di bidang pendidikan yang melibatkan anak-anak muda Indonesia.

Menhan Prabowo mengatakan saat ini antara kedua negara sudah ada program pengiriman kadet-kadet asal Indonesia untuk menempuh pendidikan dan latihan di Akademi Militer Amerika Serikat.

Menurut situs Kemhan, ini merupakan suatu terobosan pertama kali dalam sejarah.

“Sebagaimana diketahui hubungan kita dengan tentara AS berjalan dengan baik dan sepakat untuk melanjutkan hubungan di bidang pendidikan, pelatihan dan pertukaran personel serta anak-anak muda,” ujar Menhan Prabowo.

Pada kesempatan itu, Menhan Prabowo juga menjelaskan jika hubungan baik antara RI dan AS memang sudah terjalin selama puluhan tahun.

Beberapa bidang yang melibatkan kedua negara ini adalah bidang pendidikan, latihan, dan pertukaran personel. Adanya pertemuan ini adalah untuk kembali melanjutkan hubungan baik yang telah dibina selama ini.

