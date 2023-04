Pidato Lengkap Ganjar Usai Ditunjuk Mega Jadi Capres PDIP

Bisnis.com, JAKARTA – Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai Calon Presiden dari PDIP untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai Capres PDIP di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

Pengumuman tersebut dihadiri oleh petinggi partai seperti Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Prananda Prabowo, hingga Presiden Joko Widodo.

Usai diumumkan sebagai Capres pilihan PDIP, Ganjar menyatakan bahwa hal tersebut merupakan amanat dan kehormatan baginya.

Berikut pidato lengkap dari Ganjar yang disampaikan siang ini:

"Assalamulaikum warahamatullahi wabarakatuh...

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu namho budaya, rahayu

Yang sangat kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri.

Tentu yang terhormat dan kita banggakan kader terbaik bangsa dan kita semua, Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hadir dalam ruangan ini Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik.

Pak Olly, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, terima kasih.

Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum [Megawati Soekarnoputri] yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai.

Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring dan daringada Kepala Daerah, Ketua DPD PDIP, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas, dan seluruh komponen partai yang lain. Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran, inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one.

Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan pertama dari partai ini.

Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan partai untuk membentuk dan membidangi lahirnya Badiklat Pusat.

Setelah itu partai memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah.

Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai dua periode, dan sampai hari ini masih dalam jabatan yang saya emban sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Dan hari ini ibu memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik sebagai Calon Presiden RI.

Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderiasasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng dan besar di partai ini, dengan nilai perjuangan partai, dan spirit dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anak bangsa sangat menghormati mengikuti dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, beliau berbicara dalam taraf nasional, global hingga lokal.

Bagaimana, bung Karno bersentuhan dengan rakyat. Ini mesti diwujudkan, tugas belom tuntas, bagaimana spirit pembukaan UUD diwujudkan, dan bagaimana Negara ini berdaulat dalam bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan.

Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan Maharani yang dalam penugasan politik pernah menjadi panglima tempur di Jawa Tengah sampai dua periode.

Kemudian, Mas Nana memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden saya sebagai perpanjangan tangan di daerah kita gotong royong menbangun spirit dalam tugas ideologis dan melayani masyarakat. Terobosan yang diberikan pak Jokowi mesti dilanjutkan, hanya kita yang terus berkomitmen lanjutkan itu.

Ibu Megawati, terima kasih. Dengan mengucap Bismillah Insya Allah kami akan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh perempuan yang sangat hebat tepat pada Hari Kartini.

Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idulfitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan mohon doanya. Salam Pancasila. Merdeka.

Wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

