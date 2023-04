Resmi Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo: Terima Kasih Mbak Puan!

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) dari PDIP. Ganjar pun memberi ucapan terima kasih khusus kepada Puan Maharani.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan penunjukkan dirinya sebagai Capres dari partai Banteng merupakan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri], yang melalui proses yang sangat panjang.

“Sebuah kehormatan bagi saya [ditunjuk sebagai Capres] disamping tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua ada Kepala Daerah, Ketua DPD PDIP, DPC, PAC, anak ranting, dan lainnya kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one,” ujar Ganjar di Istana Batu Tulis, Jumat (21/4/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bernostalgia tentang bagaimana dia meniti karier sebagai politisi PDIP. Ganjar juga mengingat soal kaderisasi dan diklat yang dia lalui di PDIP.

Sebagai kader partai Banteng, Ganjar berjanji akan selalu menjaga spirit dan inspirasi yang diusung oleh Bung Karno. Selain itu, dia juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada tokoh-tokoh PDIP yang berjasa pada dirinya selama ini.

“Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan Maharani di dalam penugasan politik menjadi panglima tempur di Jawa Tengah sampai 2 periode,” ujar Ganjar.

Kemudian, dia juga mengucapkan terima kasih kepada Prananda Prabowo yang memberikan arahan kepada dirinya dan Presiden Jokowi sebagai perpanjangan tangan di daerah.

Terakhir, Ganjar tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dengan mengucap Bismillah, InshaAllah kami akan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tentus saja kader-kader lainnya lahir dari perempuan yang sangat hebat. Kepada seluruh umat mulsim selamat idul fitri mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan mohon doanya. Salam pancasila, Merdeka!” tutup Ganjar.

