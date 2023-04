Idul Fifri 1444 H Jumat: Ini Daftar Lokasi Salat Ied Muhammadiyah di Kota Medan

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan menyatakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023 setidaknya akan digelar di 54 lokasi di Kota Medan dan sekitarnya.

"Kami dari Majlis Tabligh PDM Kota Medan mengimbau kepada warga persyarikatan dan kaum Muslimin agar mendatangi tempat salat id sembari mengucap syukur atas nikmat Allah kepada kita juga memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil, sebagai bentuk kehambaan kita terhadap Allah," ucap Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Medan, Tanwir Tarigan, di Medan, Kamis.

Menyikapi perbedaan yang terjadi pada Lebaran 2023 ini pihaknya mengimbau agar tetap saling menghormati dengan penuh toleransi Islamiyah.

"Utamakan fasilitas organisasi demi menghindari kesalahpahaman. Bagi kita yang sudah Lebaran Jumat ini, tetap menghormati mereka yang masih puasa. Semoga Idulfitri kali ini membawa keberkahan bagi kita semua," ucapnya.

Berikut daftar khatib dan lokasi Salat Idulfitri 1 Syawal 1444 H/21 April 2023 di Kota Medan dan sekitarnya:

1. PCM Medan Sunggal, Lokasi Halaman Lotte Mart, Jalan Gatot Subroto Medan.

Imam/Khatib: Muhammad Irsyad MHI

2. PCM Sidorame Timur, di halaman SD Muhammadiyah 09 Jalan Rakyat Lorong Maninjau, Imam / Khatib Drs. M. Ridwan Piliang M.Psi.

3. PCM Medan Helvetia, halaman RRI Medan, Jl Gatot Subroto No. 214.

Imam/ Khatib: Dr. Zainul Hamidi MA.

4. PRM Kota Baru Bumi Tuntungan, Cabang Tanjung Selamat di Komplek Masjid Taqwa Perum BTS Blok I No.56, Imam/Khatib : Susianto SPd.I.

5. PRM Tanjung Anom, Halaman Masjid Taqwa Tanjung Anom, Jl. Besar Dusun I Tanjung Anom

Imam/Khatib : Ustadz Didi Supriadi M.Psi.

6. PRM Tanjung Selamat, di Halaman Perguruan Muhammadiyah Tanjung Selamat Perjuangan.

Imam/Khatib: Drs.Asrizal Tanjung.

7.PCM Medan Tembung, di Halaman Bandar Kupi, Jalan Letda Sujono Medan, Imam/Khatib : H. Syahbana Daulay MA.

8. PCM Pulo Brayan Darat, di Halaman Masjid Taqwa Jl. Bilal Gang Keluarga. Imam / Khatib: Khairul Saleh M.Pd.

9. PRM Seroja Cabang Medan Denai, di Halaman Perguruan Al-Azhar, Jalan Beringin Pasar 5 Tembung.

Imam/Khatib : Subban Lubis MA

10. PCM Kampung Durian, Halaman Kolam Renang Deli Jalan Sutomo Ujung Medan.

Imam/Khatib: Dr. Winda Kustiawan MA.

11. PCM Medan Marelan, di Halaman Yayasan Perguruan Budi Agung, Jalan Platina Raya Titi Papan Marelan.

Imam/Khatib: Said Ahmad Sarhan Lubis,MA.

12. PRM Marelan Rengas Pulau, di Halaman Masjid Taqwa Ranting Marelan Rengas Pulau, Jalan Marelan IV Pasar 3 Timur Marelan.

Imam/Khatib: Drs. M. Zainuddin

13. PRM Marelan Tanah 600 di Halaman Masjid Taqwa Baitul Makmur Ranting M1 Tanah Enam Ratus Marelan.

Imam/Khatib: Dr. Muhammad Qorib, MA

14. PRM Martubung, di Lapangan Jasa Karo-Karo/Samping Masjid Taqwa Rtg. Martubung, Jalan Rawe Raya Gang Kantel Martubung.

Imam/ Khatib: Rabuddin, S.Pd.I

15. PRM Kelurahan Terjun di Halaman Masjid Taqwa Ranting, Jalan Abdul Sani Mutholib Lingkungan 10 Marelan.

Imam/Khatib: Drs. Suprapto

16. PRM Aman Cabang Tegal Sari II, Halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah Aman.

Imam/Khatib: Lukman Hakim MPd.

17. PCM Tegal Rejo, di Lapangan Perguruan Muhammadiyah, Jalan Masjid Taufiq Gg Madrasah.

Imam/Khatib : Kusnan MAg

18.PRM Kampung Harapan, Cabang Teladan, Jalan Seksama Ujung (Simpang Limun) Gang Rela No10, Kelurahan Binjai.

Imam / Khatib : Irwandi Us

19. PRM Krakatau, lokasi halaman Masjid Taqwa Ranting Krakatau, Imam/Khatib: Drs. Syahrin Siregar

20. PRM Titi Kuning, Kedai Durian, di Lapangan Masjid Taqwa Gang Sedia.

Imam/Khatib: Mhd Azmi Fadli

21. PRM GG Langgar / Gang Dua, Cabang Sukaramai di halaman Sekolah Perguruan Muhammdiyah.

Imam/Khatib : Drs. Syaifuddin Daulay

22. PRA Jati III, Jalan Jati III Pasar Merah Medan.

Imam/Khatib : M. Junaidi MPd

23. PRM Perintis Cabang Medan Denai di Halaman Parkir RSU Muhammadiyah Jalan Mandala By Pass.

Imam/ Khatib: Abdul Malik SPd.I

24. PCM Sukaramai di Halaman Masjid Jami’ Taqwa Jalan Langgat, Dukatamai.

Imam/ khatib Zulkarnain Ahmad SPd.I

25. PCM Pahlawan Perjuangan di Halaman ASTAKA/Pemprov SU, Jalan Williem Iskandar/ Pancing.

Imam/ Khatib: Prof. Dr. Nawir Yuslim MA.

26. PRM Pancasila, Halaman Masjid Taqwa Jalan Pancasila Gang Masjid No.1 Medan Denai.

Imam/Khatib: Muhammad Ridho SPd.I

27. PRM Melati Cabang Medan Amplas, di Kantor Dispenda Provsu, Jalan SM Raja Km 5,5.

Imam/Khatib: Drs. Dalail Ahmad MA.

28. PCM Medan Tuntungan, di Lapangan SD Muhammadiyah 34, Jalan Sawir Raya Perumnas Simalingkar.

Imam / Khatib: Jihad Tanjung SH.i

29. PRM Pasar 4 Bandar Khalifah, Jalan Usman Siddiq d/h Pasar 4.

Imam/Khatib: Ahmad Rayhansyah Berutu SPd.I

30. PCM Medan Kota, di Komplek Pergurusn Sutomo, Jalan HM Thamrin. Imam / Khatib : Muhammad Zulkipli M.Sos.

31. PRM Bromo Cabang Tegal Sari II, Komplek SD Muhammadiyah 8, Jalan Bromo/Santun No.19 Medan.

Imam / Khatib : Abdul Gani SPd.I.

32. PRM Harjosari, di Masjid Taqwa Harjosari, Jalan Garu III Gang 3.

Imam / Khatib : Dr. Abdul Rahman Sofyan MA.

33. PRM Denai Cabang Medan Denai, Lapangan Komplek SDTM 36 Jalan Jermal III No10.

Imam / Khatib: Ummul Aiman Lubis SPd.I MA

34. PRM Medan Krio, di halaman Koperasi Surya Abadi Mandiri, Imam/Khatib : Muhammad Amaluddin. MA.

35. PRM Sunggal Kanan, di Lapangan Masjid Taqwa Sunggal Kanan, Imam/Khatib : Aswin Bancin MPd

36. PRM Purwojoyoyo, di halaman Masjid Taqwa Purwojoyo.

Imam/Khatib : Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.

37. PRM Sei Mencirim, di Halaman Mesjid Taqwa Sei-Mencirim.

Imam /khatib : Suhendra

38. PRM Persiapan, di Halaman Masjid Taqwa As-Sinnik Sei Mencirim.

Imam / Khatib: M.Hardiyatno, SE

39. PRM Bandar Klippa Cabang Percut Sei Tuan, di Komplek MIS Aisyiyah, Jalan Masji.

Imam/khatib : Tanwir Siagian.

40. PCM Belawan, Lapangan Islamic Center Kompek Masjid Raya Taqwa.

Imam/Khatib: Maulana Siregar MA.

41. PRM Pekan Labuhan, di halaman Masjid Taqwa Pekan Labuhan.

Imam/Khatib : Khairul Bahri, MA.

42. PRM Kampung Sentosa Sicanang di Lapangan Masjid Taqwa Kampung Sentosa Sicanang.

Imam/Khatib : M. Yusuf.

43. PCM Perumnas Medan II, di Pelataran GDM Jalan Garuda No.1

Imam/Khatib : Drs. Isrin/ Khatib: Dr. Mohd Yusri MSi.

44. PRM Martubung, di Lapangan Jasa Karo-karo/Samping Masjid Taqwa Jalan Rawe Raya Gg Kantel Martubung.

Imam / Khatib : Rabuddin SPd.I

45. PRM Terjun di Halaman Masjid Taqwa Kelurahan Terjun, Jalan Abdul Sani Mutholib Lingkungan 10 Marelan.

Imam/Khatib : Suprapto

46. PCM Pulo Brayan Darat di halaman Masjid Taqwa, Jalan Bilal Gang Keluarga.

Imam / Khatib : Khairul Saleh MPd.

47. PRM Puri Halaman Sekolah Perguruan Islam Al-Ulum, JalanPuri No. 154.

Imam/Khatib : Irwan Syahputra MA

48. PRM Halat, lokasi halaman Sekolah SMK Telkom 2, Jalan Halat No.68 Medan.

Imam/Khatib: Muslim SPd.I.

49. PRM Tanjung Mulia Darat, di Halaman Lapangan Masjid Taqwa Gg Madrasah No 10 Tanjung Mulia Darat.

Imam/Khatib: Muhammad Ruslan, M.Pd.

50. PRM Tanjung Mulia Hilir, di halaman Sekolah Budi Mulia Jalan Kawat 7 Tanjung Mulia Hilir

Imam/Khatib: Drs. Satiman

51. PRM Mabar, di halaman Parkir Masjid Taqwa Qauman Mabar, Jalan Mangan 1 no 1 link 8 Mabar,

Imam/Khatib: Drs. Junaidi

52. PCM Medan Barat, di halaman Masjid Taqwa Gg Madrasah No.24.

Imam / Khatib Khairul Azmi MA

53. PRM Karang Berombak, di halaman Masjid Taqwa Gg Purwosari.

Imam / Khatib: Iqbal Husni Spd.I

54. PRM Cemara, Lokasi Halaman SD Muhammdiyah 28 Medan.

Imam/Khatib : Drs. Bahrin Manik SPd.I

