Survei: Tingkat Kepercayaan Warga Rusia terhadap Putin 80 Persen

Bisnis.com, JAKARTA - All-Russian Public Opinion Research Center melaporkan, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Presiden Vladimir Putin hampir 80 persen, dan dukungan untuk partai United Russia mencapai 39,8 persen.

Hasil survei yang dilakukan pada 3-9 April itu diikuti oleh 1.600 responden berusia di atas 18 tahun.

“Ketika ditanya tentang kepercayaan pada Putin, 79,7 persen responden menjawab positif (turun 0,7 persen selama seminggu), tingkat persetujuan presiden Rusia turun 0,8 persen dan berdiri di 77,1 persen," catat para jajak pendapat, melansir kantor berita Rusia TASS, Sabtu (15/4/2023).

Angka penilaian positif untuk Perdana Menteri dan pemerintah Rusia masing-masing sebesar 54,9 persen atau turun 0,3 persen dan 54,1 persen atau naik 0,3 persen. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dipercaya oleh 63,5 persen responden, turun 0,2 persen lebih minggu).

Mereka yang disurvei juga menyatakan kepercayaannya kepada pimpinan berbagai fraksi DPR. Pemimpin Partai Komunis Rusia (Russia’s Communist Party/CPRF) Gennady Zyuganov dipercaya oleh 33,6 persen responden, turun 1 persen, dan Sergey Mironov, pemimpin A Just Russia - For Truth, menerima 31,3 persen, turun 1,6 persen.

Lalu, pemimpin Demokrat Liberal Partai Rusia (Liberal Democratic Party of Russia/LDPR) Leonid Slutsky mendapat 16,3 persen atau turun 1,1 persen, dan pemimpin Partai The New People Alexey Nechaev memperoleh 7,8 persen, turun 1,3 persen.

Jajak pendapat tersebut juga mengungkapkan bahwa tingkat dukungan untuk partai United Russia mencapai 39,8 persen atau turun 0,5 persen, dengan dukungan CPRF sebesar 10,3 persen, naik 0,4 persen.

LDPR mendapat 8,9 persen, naik 0,6 persen, A Just Russia - For Truth memperoleh 5,5 persen, turun 0,2 persen selama seminggu, dan angka Partai The New People mencapai 4,7 persen.

Angka itu tidak mengalami perubahan selama seminggu.

