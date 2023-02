Akhirnya TNI AU Terima Pesawat Super Hercules dari AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Hal yang ditunggu-tunggu tiba. TNI AU akhirnya kedatangan pesawat buatan perusahaan AS, Lockheed Martin.

Dilansir dari situs resmi TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., menerima Pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339 dari Lockheed Martin di Marietta pada Selasa, (21/2/2023).

Secara resmi Pesawat C-130J diserahkan oleh Vice Presiden (VP) and General Manager for Lockheed Martin’s Air Mobility and Maritime Missions Organization Mr. Rod McLean kepada Kasau dalam upacara penyerahan secara resmi Pesawat C-130 J.

Meski demikian, penyeragan pesawaat ini hanya simbolis, sebab unitnya sendiri baru akan tiba di Indonesia pada 6 Maret 2023.

Laporan menyebut jika pesawat Hercules C-130J A-1339 ini akan berangkat dari Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari 2023. Pengiriman pesawat tersebut akan disertai tiga awak personel TNI AU.

Bukan hanya satu, RI rencananya akan menerima lima pesawat Hercules C-130J A-1339 dari AS tersebut.

Nantinya pesawat Hercules C-130J A-1339 ini akan memperkuat Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Vice President and General Manager, Air Mobility & Maritime Missions Programs, Lockheed Martin, Rod McLean, mengatakan jika Hercules C-130J A-1339 ini sangat cocok dengan kerja TNI AU dan geografis RI.

Ia dengan percaya diri membanggakan jika pesawat ini akan mampu mengemban tugas apapun daru TNI AU.

"Awak TNI Angkatan Udara telah lama mempercayai C-130 untuk mendukung berbagai misi yang paling menantang bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik lain," katanya.

