Tegang! Jet Tempur China dan AS Hampir Geger di Atas Laut China Selatan

Bisnis.com, SOLO - Jet tempur AS dan China hampir geger di atas Laut China Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Tak dapat dipungkiri jika hubungan antara Washington dan Tiongkok sedang tidak baik-baik saja.

China menganggap AS terlalu ikut campur atas hubungan kurang harmonis antara mereka dan Taiwan. Bukan hanya itu, China bahkan meyakini jika konflik yang terjadi semua gegara AS.

Pada akhir tahun 2022 kemarin, jet tempur AS dikabarkan melakukan patroli seperti biasa di Laut China Selatan.

AS memang memiliki izin untuk melakukan patroli rutin, meski aturan tersebut sempat mendapat penolakan dari China.

Tapi pada 21 Desember 2022, jet tempur AS dikabarkan dihadang oleh jet tempur J-11 milik China.

"Sebuah jet Angkatan Laut China J-11 “melakukan manuver yang tidak aman selama pencegatan pesawat RC-135 Angkatan Udara AS, yang secara sah melakukan operasi rutin di atas Laut China Selatan di wilayah udara internasional," bunyi keterangan Komando Asia-Pasifik.

Pilot China dikabarkan terbang dalam jarak 20 kaki dari hidung RC-135 hingga memaksa pesawat AS untuk melakukan manuver mengelak.

Pihak Amerika Serikat menyebut manuver yang dilakukan pilot Tentara Pembebasan Rakyat tersebut sembrono dan membahayakan pilot AS.

Ini bukan kali pertama ketegangan terjadi. China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan beberapa kali memang melakukan pencegatan terhadap pesawat AS yang berpatroli.

Pada bulan Juli, Jenderal Mark Milley, ketua kepala staf gabungan AS, mengatakan kepada Financial Times bahwa China menjadi lebih agresif dalam mencegat pesawat militer dari AS dan sekutunya, termasuk Jepang.

