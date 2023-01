KBRI Astana Sambut 30 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Kazakhstan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Pergantian tahun menuju 2023 jadi momentum bagi KBRI Astana untuk menyambut perayaan 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kazakhstan.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan Fadjroel Rachman mengatakan bahwa selama 1 tahun kegiatan KBRI Astana ke depan akan dikaitkan dengan perayaan hubungan diplomatik tersebut.

“Visi KBRI Astana di momen 30 tahun hubungan diplomatik ini adalah memajukan pelayanan, inovasi, dan kolaborasi”, ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (2/1/2023).

Fadjroel menyampaikan hal itu di Wisma Indonesia, Astana, Kazahstan, Sabtu (31/12/2022), di sela-sela perayaan pergantian tahun baru 2023 yang dihadiri oleh sejumlah Warga Negara Indoensia (WNI) di Astana.

Dia mengajak berbagai pihak di Indonesia maupun di Kazakhstan untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan visi diplomatik baik di Kazakhstan dan Tajikistan, termasuk dalam perayaan 30 tahun hubungan Indonesia dan Kazakhstan.

“Kita berusaha menjalankan Pentahelix Diplomacy. Karena kemajuan hanya bisa kita capai jika ada kerja sama antara pemerintah, pendidikan tinggi, media, pelaku usaha dan komunitas yang ada di Indonesia, Kazakhstan dan Tajikistan” paparnya.

Salah satu bentuk kolaborasinya adalah logo 30 tahun hubungan diplomatik yang diluncurkan tersebut dibuat oleh seorang desainer bernama Akhri Jetendra Djachrir (Tend). Dalam setahun ke depan, KBRI Astana akan mengajak lebih banyak kerja sama baik untuk penampilan di puncak acara maupun sponsor kegiatan.

Makna logo 30 tahun hubungan diplomatik RI-Kazakhstan antara lain; burung Garuda dan burung Samruk bersatu bermakna persatuan antara Indonesia dan Kazakhstan; burung Garuda dan burung Samruk melambangkan kekuatan serta gerak yang dinamis yang siap terbang ke angkasa yang mencerminkan semangat untuk kemajuan Indonesia dan Kazakhstan.

Warna merah putih mewakili Indonesia, biru kuning mewakili Kazakhstan; selanjutnya jumlah bulu sebanyak 30 melambangkan 30 tahun persahabatan Indonesia dan Kazakhstan.



Peringatan 30 Tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan juga akan dirayakan dengan penandatangan beberapa MoU, antara lain Ibu Kota Nusantara dan Ibu Kota Astana; Kemenpora RI dan Kementerian Olahraga dan Kebudayaan Kazakhstan; Kadin dan Atameken, serta Agreement On The Promotion and Protection of Investments; dan Free Trade Agreement Indonesia-Eurasian Economic Union (EUEA).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kazakhstan fadjroel rachman