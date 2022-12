Jadwal Hari Libur Nasional 2023 Resmi Ditetapkan Pemerintah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan keseluruhan berjumlah hari libur sebanyak 24 hari.

Jumlah hari libur tersebut merupakan akumulasi dari 16 hari libur nasional dan 8 hari merupakan adalah cuti bersama.

Merujuk pada laman resmi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. penetapan hari libur nasional dan cuti bersama itu ditetapkan dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022.

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Lebih rinci mengenai hari libur dan cuti bersama tahun 2023 simak urutannya di bawah ini.

Libur Nasional 2023

1 Januari

Tahun Baru 2023 Masehi

22 Januari

Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

18 Februari

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

22 Maret

Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

7 April

Wafat Isa Al Masih

22-23 April

Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

1 Mei

Hari Buruh Internasional

18 Mei

Kenaikan Isa Al Masih

1 Juni

Hari Lahir Pancasila

4 Juni

Hari Raya Waisak 2567 BE

29 Juni

Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah

19 Juli

Tahun Baru Islam 1445 Hijriah

17 Agustus

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

28 September

Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember

Hari Raya Natal

Cuti Bersama 2023

23 Januari

Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret

Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24, 25, dan 26 April

Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

2 Juni

Hari Raya Waisak

26 Desember

Hari Raya Natal

Demikian jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

