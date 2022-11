Cianjur Diguncang Gempa, Tagar Gempa Trending di Twitter

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat turut dirasakan oleh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada Senin (21/11/2022).

Tak berselang lama, tagar Gempa kemudian langsung memuncaki peringkat teratas trending topic Twitter. Banyak dari netizen Twitter yang turut menceritakan kejadian gempa yang telah mereka alami.

Beberapa dari netizen Twiiter menyebut gempa yang terjadi pada siang hari ini menjadi guncangan gempa yang paling lama yang pernah mereka rasakan.

“Wow, that was the longest earthquake i’ve ever experienced #Gempa,” tulis akun Twitter @aghniadima, Senin (21/11/2022).

Di sisi lain, sebagian netizen juga menyoroti soal keperluan untuk segera membuka Twitter ketika mereka merasakan gempa.

Seperti yang ditulis oleh akun Diana Prince, dianya menjadikan Twitter akan sebagai media sosial pertama yang dirinya buka ketika getaran gempa terasa hingga di Jakarta pada siang hari ini.

Mengutip dari akun Twitter @infobmkg, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 5,6 ini berlokasi di 10 KM Barat Daya kabupaten Cianjur. Lokasi ini terletak pada koordinat 6,84 Lintang Selatan (LS) dan 107,05 Barat Timur (BT).

