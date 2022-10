Alasan Surya Paloh Pilih Anies Baswedan Capres 2024

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengungkap alasan partainya memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung pada Pilpres 2024.

Surya Paloh mengaku sudah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan telah meminta saran dari berbagai pihak untuk menentukan capres pada Pilpres 2024.

"Dari tiga nama yang kita usulkan dalam rakernas lalu akan dipilih menjadi satu. Nama ini mungkin tidak sempurna, tapi dalam sistem demokrasi yang kita miliki, keputusan ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras untuk memimpin negeri ini," ujar Surya Paloh usai Deklarasi Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Dikatakan, NasDem tetap menjaring nama-nama anak bangsa yang memiliki niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara meskipun dari partai politik lain.

"Yang dipilih NasDem adalah yang terbaik dari yang terbaik dan untuk itulah saya memilih Anies Baswedan. Untuk mengubah karakter bangsa dan membawa perbaikan bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, Anies merupakan salah satu calon yang terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah 'why not the best'," kata Surya Paloh menambahkan.

