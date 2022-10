Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Turut Usung Anies Capres 2024

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meyakini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan menyatu dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.

"Soal dua partai, baik PKS teman kita, teman kita Demokrat, jujur saja, dari apa perspektif yang saya pahami. Apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insyaallah semuanya menyatukan pikiran, semangat, dan dekat bersama dengan NasDem. insyaallah," kata Surya Paloh usai Deklarasi Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Menurut dia, hubungan NasDem dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat.

Jajaran petinggi PKS bahkan sudah mengunjungi NasDem Tower bertemu dengan Surya Paloh. Begitu pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, hingga saat ini antara NasDem, PKS , dan Demokrat belum secara resmi melakukan koalisi pada Pemilu 2024.

Surya tidak memaksakan partai lain untuk membangun koalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Partai lain bisa mempertimbangkan capres yang diusung NasDem sesuai dengan kriterianya atau tidak.

"Eh kau lihat calon NasDem ini ganteng apa kagak. Kita tanya dulu dia, kalau belum apa-apa kurang cocok ya sudahlah apa boleh buat. Kalau ganteng, ganteng. Kamu lihat punya visi gak ya, punya kapabilitas untuk pimpin bangsa ini gak, kalau sepakat dengan NasDem sudah dua poin. Kamu yakin gak Anies Baswedan, ya sudah kita atur baik-baik," kata Surya Paloh.

Dia mengungkap alasan mengapa partainya memilih Anies Baswedan sebagai capres yang diusung pada Pilpres 2024.

Surya Paloh mengaku sudah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan telah meminta saran dari berbagai pihak untuk menentukan capres pada Pilpres 2024.

"Dari tiga nama yang kita usulkan dalam rakernas lalu akan dipilih menjadi satu. Nama ini mungkin tidak sempurna, tapi dalam sistem demokrasi yang kita miliki, keputusan ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras untuk memimpin negeri ini," ujar Surya Paloh.

Partai NasDem tetap menjaring nama-nama anak bangsa yang memiliki niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara meskipun dari partai politik lain.

"Yang dipilih NasDem adalah yang terbaik dari yang terbaik dan untuk itulah saya memilih Anies Baswedan. Untuk mengubah karakter bangsa dan membawa perbaikan bagi Indonesia," kata Surya Paloh.

Menurut dia, Anies merupakan salah satu calon yang terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah 'why not the best'," kata Surya Paloh menambahkan.

