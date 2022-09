Daftar Konglomerat Wanita Terkaya di Indonesia, Kekayaan Capai Rp22,6 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah daftar konglomerat wanita di Indonesia di mana ketiganya masuk ke dalam wanita terkaya menurut Forbes tahun 2021.

Ketika berbicara tentang konglomerat, kebanyakan nama-nama yang muncul adalah laki-laki.

Sebut saja Michael Hartono, Anthony Salim, Chairul Tanjung dan sebagainya. Namun tahukah kamu, Indonesia juga punya srikandi yang masuk kategori wanita terkaya di Indonesia tahun 2021.

Berikut ini adalah profil tiga konglomerat wanita terkaya di Indonesia hingga saat ini, lengkap dengan hartanya:

1. Marina Budiman (kekayaan mencapai Rp22,6 Triliun).

Posisi puncak adalah Marina Budiman. Dua sumber utama kekayaan Marina Budiman berasal dari perusahaan eminten yang didirikannya yakni PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan PT Indointernet Tbk (EDGE).

Marina Budiman yang lahir pada 1 Januari 1961 ini merupakan lulusan Ekonomi dari Universitas Toronto, Kanada pada tahun 1985.

Di dunia bisnis, popularitas namanya tak perlu diragukan lagi.

Berikut adalah pengalaman kerja Marina Budiman:

Account Officer, Bank Bali (1985).

Product Manager, Sigma Cipta Caraka (1989-2000).

Pendiri, Indo Internet (1994).

Chief Financial Officer, Sigma Cipta Caraka (2000-2008).

Pendiri, President Komisaris, Data Center Indonesia (2011-sekarang).

2. Arini Subianto

Menurut laporan Forbes pada tahun 2021, Arini Subianto memiliki total kekayaan hingga 975 juta dollar (Rp14,7 triliun).

Arini Subianto merupakan anak pertama sekaligus penerus tahta pengusaha dari (Alm) Benny Subianto.

Dia lahir pada 20 Desember 1970 dan merupakan lulusan Bachelor of Fine Arts degree in Fashion Design di Parsons School of Design, Amerika Serikat (1991-1994).

Setelah lulus, Arini melanjutkan pendidikan sebagai Master of Business Administration di Fordham University Graduate School of Business Administration, Amerika Serikat (1994-1998).

Berikut ini adalah pengalaman Arini Subianto: