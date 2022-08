Megawati: Kemerdekaan RI Mesti Dipelihara, Jangan Dianggap Take It For Granted

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia hingga kini berhasil mempertahankan ketahanan selama 77 tahun. Dia mengatakan kemerdekaan jangan diterima begitu saja, tapi harus harus terus dipertahankan.

"Sekarang karena sudah merdeka, ini jangan dianggap sebuah take it for granted, atau 'sudah merdeka, ya sudah saja' tetapi seharusnya itu mesti dipelihara," kata Mega dalam video cuplikan Detik-Detik Proklamasi Indonesia, Rabu (17/8/2022).

Cara memelihara kemerdekaan RI itu dicontohkan Mega dengan mewariskan cerita-cerita perjuangan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dengan begitu, semangat juang nasional akan terus tersalurkan.

Pasalnya, Mega menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini merupakan hasil dari semangat juang bangsa dan rakyat, bukan pemberian.

"Bukan sebuah hal yang gampang, kita tahu dari sejarah bangsa kita, kita ini merdeka bukan karena diberi, tetapi karena semangat juang untuk mau merdeka," ujarnya.

Oleh karena itu, untuk meneruskan semangat juang tersebut dia meminta generasi-generasi mendatang untuk menerapkan perjuangan dengan tidak menerima kemerdekaan begitu saja. Pasalnya, tanpa semangat untuk bangkit, maka bangsa Indonesia tidak dapat menjadi bangsa yang kuat seperti saat ini.

"Ini menunjukkan kita sebagai sebuah bangsa itu sangat musti diwariskan ke generasi-generasi yang akan datang, karena kalau tanpa semangat ini menurut saya kita akan menjadi sebuah bangsa yang tentunya tidak lagi sekuat seperti apa yang telah terjadi," ujar Mega.

Lebih lanjut, Mega meyakini bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mampu teratasi dengan baik.

"Kita sendiri bisa melihat dan kita sendiri diakui bahwa kita pun mampu dalam mengatasi Covid-19 ini dengan baik dan dari sisi ekonomi praktis kalau menurut saya semuanya dapat diatasi dan berjalan dengan baik. Itulah nilai-nilai yang kita perjuangkan," ungkapnya.

