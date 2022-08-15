Loker BUMN PT Indah Karya Buka 19 Posisi untuk S1, Ini Syarat dan Kriterianya

Bisnis.com, SOLO - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indah Karya mengumumkan lowongan kerja (loker) terbarunya.
Dari akun Instagram resminya, Indah Karya membuka loker untuk 19 posisi. Loker ini ditujukan untuk pelamar lulusan S1.
Posisi yang dibutuhkan oleh PT Indah Karya (Persero) yakni:
1. Tenaga Ahli Struktur (S1 Teknik Sipil)
2. Tenaga Ahli Geoteknik/Geodesi (S1 Teknik Geoteknik/Geodesi)
3. Tenaga Ahli Bangunan Hijau (S1 Arsitek/Sipil/ME/Lingkungan)
4. Tenaga Ahli Mekanikal (S1 Teknik Mesin Elektro)
5. Tenaga Ahli Teknik Jembatan (S1 Teknik Jembatan) 6. Tenaga Ahli Penilai Bangunan Hijau (S1 Arsitektur/Fisikal
7. Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (S1 Sipi)
8. Tenaga Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik (S1 Teknik Mesin/Fisika)
9. Tenaga Ahli Teknik Proteksi Kebakaran (S1 Teknik Mesin/Fisika)
10. Tenaga Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung (S1 Teknik Mesin/Fisikal)
11. Tenaga Ahli Arsitektur lansekap (S1 Arsitektur) 12. Tenaga Ahli Iluminasi (S1 Arsitektur)
13. Tenaga Ahli Teknik Air Minum (S1 Teknik Mesin/Lingkungan)
14. Tenaga Ahli Interior (S1 Teknik Arsitek)
15. Inspector Engineer Arsitektur (S1 Teknik Arsitek) 16. Inspector Engineer Struktur (S1 Teknik Sipil
17. Inspector Engineer ME (SI Teknik Mesin/Elektro) 18. Inspector Engineer Bangunan (S1 Teknik Sipil/Arsitek
19. Quantity Engineer (S1 Teknik Sipil/Arsitek)