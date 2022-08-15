BREAKING NEWS
AirAsia Belum Buka Pendaftaran Driver Ojol di Indonesia Buron Kasus Korupsi Surya Darmadi Tiba di Indonesia Siang Ini! IHSG Dibuka Hijau, Saham GOTO dan ARTO Ngebut Syarat Naik KA Jarak Jauh Terbaru, Belum Vaksin Booster Wajib PCR! LIVE : Bank Terbaik versi BIA 2022 (15:16 WIB) LIVE : Rupiah ditutup melemah (15:04 WIB) LIVE : IHSG ditutup turun (15:02 WIB) LIVE : Harga emas turun US$10,5 (13:52 WIB)
Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
KABAR24
  1. Home
  2. Kabar24
  3. INFO

Loker BUMN PT Indah Karya Buka 19 Posisi untuk S1, Ini Syarat dan Kriterianya

Berikut syarat dan kriteria lowongan kerja (loker) BUMN PT Indah Karya (Persero) untuk lulusan S1.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 15 Agustus 2022  |  13:31 WIB
PT Indah Karya (Persero) - LinkendIn
PT Indah Karya (Persero) - LinkendIn

Bisnis.com, SOLO - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indah Karya mengumumkan lowongan kerja (loker) terbarunya.

Dari akun Instagram resminya, Indah Karya membuka loker untuk 19 posisi. Loker ini ditujukan untuk pelamar lulusan S1.

Baca Juga : Loker Pendamping PPH Kemenag untuk Lulusan SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Posisi yang dibutuhkan oleh PT Indah Karya (Persero) yakni:

1. Tenaga Ahli Struktur (S1 Teknik Sipil)
2. Tenaga Ahli Geoteknik/Geodesi (S1 Teknik Geoteknik/Geodesi)
3. Tenaga Ahli Bangunan Hijau (S1 Arsitek/Sipil/ME/Lingkungan)
4. Tenaga Ahli Mekanikal (S1 Teknik Mesin Elektro)
5. Tenaga Ahli Teknik Jembatan (S1 Teknik Jembatan) 6. Tenaga Ahli Penilai Bangunan Hijau (S1 Arsitektur/Fisikal
7. Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (S1 Sipi)
8. Tenaga Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik (S1 Teknik Mesin/Fisika)
9. Tenaga Ahli Teknik Proteksi Kebakaran (S1 Teknik Mesin/Fisika)
10. Tenaga Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung (S1 Teknik Mesin/Fisikal)
11. Tenaga Ahli Arsitektur lansekap (S1 Arsitektur) 12. Tenaga Ahli Iluminasi (S1 Arsitektur)
13. Tenaga Ahli Teknik Air Minum (S1 Teknik Mesin/Lingkungan)
14. Tenaga Ahli Interior (S1 Teknik Arsitek)
15. Inspector Engineer Arsitektur (S1 Teknik Arsitek) 16. Inspector Engineer Struktur (S1 Teknik Sipil
17. Inspector Engineer ME (SI Teknik Mesin/Elektro) 18. Inspector Engineer Bangunan (S1 Teknik Sipil/Arsitek
19. Quantity Engineer (S1 Teknik Sipil/Arsitek)

1 dari 2 halaman
Syarat dan kriteria

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Lowongan Kerja lowongan pekerjaan BUMN
Editor : Restu Wahyuning Asih
Konten Premium Masuk / Daftar
Logo Danone Aqua,/Wikimedia

Historia Bisnis: Aqua Siapkan Kendaraan B ...
Para pekerja Tiongkok hilir mudik saat asap mengepul dari pembangkit listrik tenaga batu bara di Shanxi.Kevin Frayer / Bloomberg/Getty Images

Ujian Ketangguhan Kinerja Keuangan & Saha ...
Pejalan kaki berdiri di samping fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) yang dioperasikan oleh PT Bank Central Asia (BCA) di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2013. Bloomberg - Dimas Ardian

Beda Haluan Bos BCA dan Bos BRI Soal Bank ...
Lihat lainnya

Artikel Terkait



Berita Terkini

Berita Lainnya  

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top