Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Alami Peningkatan, Termasuk Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus Covid-19 di beberapa negara mengalami peningkatan, salah satunya Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa negara mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi, seperti Amerika Serikat sebanyak 134.000 kasus, Australia 40.000 kasus, India 18.000 - an kasus, Perancis 90.000 kasus, Singapura 9.000 - an kasus dan Indonesia 3.240 kasus.

Tingkat transmisi komunitas di Indonesia sendiri mencapai angka 25 orang per 100.000. Namun, bila mengacu pada level WHO, Indonesia masih berada di level 1 lantaran standarnya adalah 20 per 100.000.

"Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran sub varian, baik BA. 4 dan BA. 5," kata Airlangga dalam keterangan pers, Senin (18/7/2022).

Dilihat dari tingkat reproduksi efektif, kata Airlangga relatif melandai dalam 3 minggu terakhir, dari 1,27 turun menjadi 1,26 dan 1,24.

Semua pulau berada di atas level 1, misalnya Sumatera 1,29, NTT, Kalimantan dan Sulawesi di 1,18 dan Maluku di 1,08.

Penambahan kasus tertinggi masih berada di wilayah Jawa-Bali, merepresentasikan hampir 95 persen. Sedangkan di luar Jawa-Bali, kasus Covid-19 masih relatif rendah dan landai. Kendati demikian, di beberapa provinsi masih terdapat kasus aktif seperti Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sementara itu, transmisi komunitas di luar Jawa-Bali juga mulai naik, salah satunya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara 385 kabupaten/kota masih berada di level 1.

Di lain sisi, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di provinsi Papua Barat dan Papua masih di bawah 70 persen. Kemudian, sebanyak 10 provinsi masih berada di bawah 70 persen untuk vaksinasi dosis kedua dan sebanyak 28 provinsi masih di bawah 30 persen.

