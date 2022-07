Juragan Media Rupert Murdoch Digugat Cerai Istri Keempatnya

Bisnis.com, JAKARTA –Taipan pemilik sejumlah media massa internasional yakni Rupert Murdoch telah digugat cerai oleh istri keempatnya yakni Jerry Hall.

Seperti dilaporkan oleh BBC.com, Minggu (3/7/2022), gugatan cerai oleh Hall itu telah dilayangkan melalui pengadilan di negara bagian California, AS.

Dalam isi surat gugatan tersebut, disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian itu adalah adanya perbedaan antara Murdoch dan Hall yang tak dapat didamaikan lagi. Sekadar informasi, keduanya telah menikah selama enam tahun.

Baca Juga : Putra Bungsu Rupert Murdoch Mengundurkan Diri dari News Corp

Hall pun menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Murdoch untuk melayangkan gugatan cerai. Seiring berjalannya proses perceraian, keduanya juga sedang melakukan perhitungan terhadap aset bersama mereka selama menikah.

The New York Times melaporkan, perceraian Murdoch dan Hall tidak akan mengubah struktur bisnis dan kepemilikan saham di perusahaan di mana keduanya terlibat.

Jika perceraian itu pada akhirnya dikabulkan oleh pengadilan AS, maka akan menjadi perceraian keempat bagi Murdoch.

Baca Juga : Anak Rupert Murdoch Mundur dari Korporasi Media, Ini Alasannya

Sejumlah media di AS mengatakan perpisahan antara keduanya mengejutkan sejumlah orang terdekatnya termasuk keluarga.

Di sisi lain, saat menikahi Hall, sang bos dari News Corp. tersebut sempat menyatakan sebagai pria paling beruntung dan bahagia di dunia. Dia pun berjanji untuk mencurahkan waktu lebih banyak kepada Hall.

Pasangan ini juga beberapa kali terlihat bersama dan memamerkan kemesaraan di depan umum.

Baca Juga : Rupert Murdoch serang Obama dan Google di Twitter

Tahun lalu, Hall terlihat menyayangi pasangannya di pesta ulang tahunnya yang ke-90, menurut New York Times.

Sekadar informasi, sebelum menikah dengan Murdoch, wanita yang sempat aktif sebagai model tersebut merupakan mantan kekasih dari pentolan band Rolling Stones yakni Mick Jagger.

Jagger dan Hall sempat menjadi bahan pembicaraan publik setelah melakukan upacara pernikahan dalam adat Hindu di Bali pada 1990. Pernikahan itu dibatalkan kurang dari satu dekade kemudian di Pengadilan Tinggi London, yang memutuskan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah menurut hukum Inggris atau Indonesia.

Sementara itu, Murdoch merupakan taipan media massa terkenal di dunia. Dia menjadi pengendali dari sejumlah perusahaan media seperti Fox News dan Wall Street Journal di AS, dan The Sun dan The Times.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :