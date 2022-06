Juneteenth: Akhir Perbudakan dan Dukungan Kesetaraan

Bisnis.com, JAKARTA- Couley Lott Park, Mount Dora, Florida, Amerika Serikat telah disulap menjadi tempat berkumpul bagi para penduduk untuk merayakan Juneteenth pada Sabtu kemarin, (19/06).

Meski perayaan sejenis ini terbilang baru dilaksanakan dua kali sejak diakuinya secara federal. Namun, Mae Hazleton sebagai pihak penyelenggara menilai kemeriahan tahun ini tidaklah berkurang, bahkan bisa dibilang lebih meriah dan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

“Walaupun tahun 2021, Juneteenth telah ditetapkan menjadi hari libur federal, tapi bagi saya menganggap, perayaan kali ini menjadi suatu upacara pengukuhan. Sebab, ini pertama kalinya kami berkumpul sebagai satu kesatuan komunitas di Mount Dora. Saya pikir ini fenomenal. Anak-anak bersenang-senang, orang dewasa bersenang-senang, semua orang tampak gembira meskipun panas," jelasnya.

Juneteenth memang juga dikenal sebagai Hari Kebebasan, dimulai pada tahun 1865 ketika tentara Union tiba di Galveston, Texas memerintahkan kebebasan bagi orang-orang yang diperbudak di negara bagian itu.

Jamil Davis, kepala Black Voters Matter di Florida melanjutkan, "Juneteenth berarti perayaan dan peringatan perjuangan yang terus berlanjut bagi kita sebagai orang kulit hitam Amerika. Meskipun kebebasan telah diberikan kepada kulit hitam. Tapi, jangan terlena, tidak boleh ada sesuatu yang membatasi dan menahan kita kembali."

Seperti yang dikutip dari dailycommercial.com, acara yang diadakan pada hari Sabtu lalu ini, tak hanya mengumpulkan sejumlah kelompok masyarakat yang datang untuk terus meningkatkan kesadaran akan layanan mereka.

Namun, perayaan ini pun menghadirkan banyak sponsor, seperti, All About the Ballots, GoMountDora, Community Development Corporation of Mount Dora, Black Voters Matter, Black Women's Roundtable dan Peachy Enterprises.

Perlu diketahui, bahwa dengan hadirnya berbagai sponsor tersebut, dimaksudkan agar para penduduk mendapatkan akses informasi seputar pendaftaran pemilih, tes Covid-19, program bantuan hingga kesehatan anak-anak. Menariknya lagi, sewaktu mereka sibuk mempelajari berbagai macam informasi, pemberian makan seperti barbekyu, burger, dan hot dog pun dibagikan secara gratis.

Lebih lanjut, di sana para pengunjung diminta untuk masuk dan mengunjungi secara singkat dengan masing-masing kelompok dan layanan komunitas, tentunya dengan cara yang gratis.

Lillian Rodriguez dari Departemen Kesehatan Lake County berpendapat bahwa beberapa orang kagum dengan berbagai cara departemen kesehatan lakukan.

“Saya memiliki berbagai informasi, mulai dari nutrisi dan info soal olahraga hingga pencegahan penyakit kronis. Tak hanya itu, kami juga memiliki beberapa informasi terkait seseorang yang mengalami kesulitan, seperti informasi daftar dapur makanan, info pekerjaan atau bahkan layanan keuangan," kata Rodriguez.

Seorang guru bahasa Inggris di Sekolah Menengah Mount Dora, Diana Rivera pun mengatakan bahwa hal ini menjadi sangat penting baginya untuk mempelajari semua hal tentang kelompok bantuan lokal.

Sebagai guru, ini suatu hal yang bagus, karena ketika Anda menemukan seorang anak yang sedang berjuang, dan memiliki semua hal ini, maka Anda dapat meminta bantuan seseorang dengan mudah. Saya rasa, ini adalah upaya komunitas untuk terus memenuhi kebutuhan penduduk," kata Rivera.

Bahkan, Penyanyi Ruth King ikut menambahkan bahwa keberadaan lagu menjadi sebuah terapi jiwa untuk terus mempersatukan.

"Juneteenth adalah tentang kebebasan, dan masih ada kebebasan yang tidak dinikmati oleh komunitas Afrika-Amerika - menjadi sehat, kaya, dan bijaksana. Tak hanya soal belajar tentang komunitas dan apa yang kami tawarkan, tetapi kami juga ingin Anda menikmati makanannya, demi pikiran dan tubuh Anda,” tutup Hazleton mengakhiri pembicaraan.

