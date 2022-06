Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau Positif Covid-19 Lagi

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengumumkan, bahwa dirinya positif Covid-19 untuk kedua kalinya, Senin (13/6/2022).

Trudeau mengatakan dia akan mengikuti pedoman kesehatan masyarakat dan menjalani isolasi.

"Saya merasa baik-baik saja, tetapi itu karena saya telah melakukan beberapa (suntik) vaksinasi. Jadi, jika Anda belum vaksinasi. Dan jika Anda bisa, dapatkan suntikan penguat (booster). Mari kita lindungi sistem perawatan kesehatan kita, satu sama lain, dan diri kita sendiri," katanya.

Pekan lalu, Trudeau melakukan perjalanan ke Kota Los Angeles di Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti Summit of the Americas, bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden AS Joe Biden.

Menurut situs web resmi perdana menteri, Trudeau kembali ke wilayah Ibu Kota negara untuk keperluan pribadi pada Minggu (12/6/2022) dan sebelumnya dijadwalkan melakukan pertemuan pribadi pada Senin (13/6/2022).

Dia dinyatakan positif Covid-19 pada akhir Januari dan telah mendapat vaksinasi sebanyak tiga kali.

PM Kanada itu sebelumnya melaporkan terpapar Virus Corona pada dua kesempatan. Pada Maret 2020, dia menjalani isolasi selama 14 hari setelah istrinya Sophie Gregoire Trudeau dinyatakan positif Covid-19.

Pada akhir Desember 2021, dia mengumumkan bahwa dia melakukan tes secara rutin dan pemantauan diri setelah beberapa staf dan petugas keamanannya dinyatakan positif. Kedua putranya juga dinyatakan positif saat itu.

