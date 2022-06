Kembali aktif di Instagram, Zara Berikan Pelukan Terakhir untuk Mendiang Eril

Bisnis.com, JAKARTA – Adik kandung Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), Camillia Laetitia Azzahra telah kembali mengaktifkan akun Instagramnnya yang sesaat setelah tragedi hilangnya Eril di sungai Aare, Bern, Swis, Zara segera mengnonaktifkan salah satu media sosialnya tersebut.

Dalam unggahan terbarunya pada Selasa (14/6/2022), Zara terlihat tengah memeluk peti jenazah sang kakak, saat tengah berada dalam perjalanan menuju tempat peistirahatan terakhir Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“One last hug, being your sister is the best gift that Allah has given me. Thank you my brother, thank you my best bestfriend, thank you my partner, thank you my mentor, thank you a Eril. May you rest in love and see you soon,” tulis Zara dalam unggahannya tersebut, Selasa (14/6/2022).

Seraya melihat unggahan tersebut, Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya merasakan rasa pilu yang kian mendalam ketika mengetahui bahwa Zara terlihat tengah merindukan sang kakak, yakni Eril.

Melalui Instagram pribadinya, Atalia mengunggah kembali unggahan putrinya tersebut dan menuliskan sebait kalimat yang cukup untuk menggambarkan kesedihannya.

“Ya Allah, hati Ibu mana yang kuat melihat anak gadisnya merindukan kakanya,” tulis Atalia.

Adapun Atalia mengaku bahwa anak perempuannya itu terus memeluk peti jenazah Eril hingga akhirnya Zara pun terlelap selama perjalanan menuju tempat pemakaman kakaknya.

“Saya melihat sendiri Zara memeluk aa disepanjang perjalanan menuju ke pemakaman, sampai ia tertidur. Ya Allah kuatkan lah teteh Zara.”

Diberitakan sebelumnya, jenazah Emmeril Kahn Mumtadz telah tiba di tanah air pada Minggu (12/6/2020) sore lalu.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, jenazah Eril segera diantarkan ke Lounge Cargo Jenazah untuk dilakukan prosesi serah terima resmi dari Kementerian Luar Negeri RI kepada sang ayahanda Ridwan Kamil.

Jenazah Eril kemudian diberangkatkan ke Gedung Negara Pakuan Bandung dengan melalui jalur darat pada pukul 16.55 WIB dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 20.01 WIB.

