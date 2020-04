5 Berita Populer, Belva Devara dan Pundi-Pundi Dana di Ruangguru dan WHO Bantah Rahasiakan Informasi Terkait Virus Corona

Chief Executive Officer Ruangguru Adamas Belva Syah Devara baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kepresidenan.

Dengan demikian, 'simbol' generasi milenial tersebut bakal dapat lebih fokus dalam mengurusi startup besutannya yang saat ini terdaftar sebagai platform digital penyelenggara program Kartu Prakerja pemerintah dengan total dana mencapai Rp5,6 triliun.

Biaya dana atau cost of fund surat utang korporasi Indonesia berada dalam tren kenaikan sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan data Bloomberg yang dihimpun oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), imbal hasil atau yield untuk surat utang korporasi dengan peringkat AAA bertenor 9 tahun-10 tahun berada di kisaran 9,475 persen s.d 9,581 persen.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mengatakan surat utang atau bond menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai penanganan Covid-19 jika stimulus sebesar Rp405,1 triliun dinilai belum cukup.

“Pandemic bond (surat utang) memang menjadi pilihan yang paling optimal, dengan catatan antusiasme pembelian ini tetap terjaga sampai target tercapai,” katanya dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Ekonom Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi langkah pengunduran diri Adamas Belva Syah Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Belva mundur dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan dengan posisinya sekarang ini yang juga sebagai CEO Ruangguru. Pasalnya, dipilihnya Ruangguru sebagai salah satu mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja telah menuai banyak polemik.

World Health Organization (WHO) bersikeras bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan dari Amerika Serikat terkait pandemi virus corona baru atau Covid-19. Bahkan, WHO menyebut telah memperingatkan negara tersebut tentang virus sejak awal.

General Director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa tidak ada rahasia di lembaga yang diempunya itu, terkhusus dari Amerika Serikat (AS). Dia menyebut bahwa kehadiran para pekerja pemerintahan AS di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss membuktikan hal tersebut.

