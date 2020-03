Seluruh Wilayah AS Terjangkit Virus Corona, Lebih dari 100 Meninggal

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 50 negara bagian Amerika Serikat telah terjangkit virus Corona (Covid-19) dengan West Virginia sebagai yang terakhir melaporkan temuan kasus pertama virus mematikan itu.

Itu artinya seluruh wilayah AS sudah tertular virus Corona. Hingga kemarin, pandemik virus Corona di AS telah menewaskan 108 orang dan 6.362 kasus (per pukul 12.00 WIB).

Illinois sebagai negara bagian yang terbaru melaporkan kasus kematian hingga Selasa kemarin. Sehingga sudah 18 negara bagian yang melaporkan kasus kematian korban virus Corona.

Para ahli meminta warga AS tetap tinggal di rumah dan menghindari tempat-tempat keramaian, seperrti bar dan restoran. Pemerintah Paman Sam juga membatasi pertemuan maksimal 10 orang.

Washington merupakan negara bagian AS pertama yang terjangkit virus Corona. Sudah 944 pasien dinyatakan positif tertular dan 53 orang dilaporkan tewas. Sebanyak 37 negara bagian di AS telah menutup aktivitas sekolah.

Rumah sakit apung milik angkatan laut AS dan fasilitas rumah sakit bergerak akan segera dikerahkan untuk mendukung penanganan virus Corona.

AS dan Kanada juga bersiap untuk membuat pernyataan bersama untuk menangguhkan perjalanan yang tidak penting antarkedua negara dalam 24 jam atau 48 jam ini. Hal ini bertujuan mengendalikan penularan virus Corona di kedua negara.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!