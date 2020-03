Setelah Bertemu Mendagri Australia yang Positif Corona, Ivanka Trump Kerja dari Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Ivanka Trump, anak Presiden Trump yang menjabat sebagai penasihat senior Presiden, memutuskan untuk bekerja dari rumah.

Ivanka Trump diketahui bekerja dari kediamannya pada Jumat (13/3/2020). Namun, dirinya tidak melakukan karantina mandiri.

Padahal, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton yang positif terjangkit virus corona pada Jumat (13/3/2020).

Dalam foto yang diunggah oleh akun Twitter Kedutaan Besar Australia di AS, Dutton bertemu dengan Ivanka Trump pada minggu lalu (7/3/2020). Dutton sendiri telah menyatakan secara resmi bahwa dirinya positif terjangkit virus corona dan akan menjalani isolasi.

Menteri Dalam Negeri Australia tersebut baru pulang dari kunjungan ke AS. Di sana, dia bertemua dengan sejumlah pejabat resmi Trump, termasuk Ivanka Trump dan Jaksa Agung William Barr.

Yesterday ?? Home Affairs @PeterDutton_MP joins @IvankaTrump, Attorney General Barr & our five eyes partners ???????? to fight online child exploitation. We heard from 9 brave survivors & announced principles that technology companies should implement to protect children online pic.twitter.com/3ifeJnGJPI