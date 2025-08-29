Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Pemakaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas saat demo di Jakarta, diiringi isak tangis dan sholawat. Ribuan pelayat hadir, termasuk Anies Baswedan.

Bisnis.com, JAKARTA – Isak tangis pecah diiringi sholawat Ya Rasulullah Salamun Alaik saat pemakaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang meninggal dilindas kendaraan perintis polisi saat aksi demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR RI di Jakarta, Kamis (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di TPU Karet Bivak, pada pukul 10.15 WIB ribuan pelayat yang rata-rata pengemudi ojek online membanjiri pemakaman Affan Kurniawan untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir, Jumat (29/8/2025).

Bahkan, pengemudi ojek online memnuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, sehingga lalu lintas tertutup untuk kedua arah. Kemacetan pun merembet ke jalan Jenderal Sudirman hingga simpang Pejompongan.

Sesaat kemudian mobil pengantar jenazah memasuki TPU Karet Bivak. Sontak para pelayat melantunkan sholawat Ya Rasulullah Salamun Alaik. Beberapa lainnya meneriakkan takbir dan kekesalan sembari mengepalkan tangan.

Kemudian jenazah diturunkan dari ambulan untuk dimasukan ke liang lahat. Puluhan tangan para pelayat secara spontan membantu mengangkat keranda jenazah di bibir liang lahat. Surah Al Fatihah berkumandang mengiringi pengangkatan jenazah.

Isak tangis para pengemudi ojol pun terdengar. Air mata membanjir ketika prosesi memasukan jenazah ke dalam liang lahat. Saat tanah mulai menutupi jenazah suara sholawat pun semakin kencang.

Usai liang lahat tertutup gundukan tanah, pihak keluarga menyampaikan sambutan. "Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," respon pelayat mendoakan Haffan.

Selain para pengemudi ojek online, datang pula Anies Baswedan ke pemakaman Affan. Anies hadir bersamaan dengan datangnya jenazah Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga sempat hadir ke acara pemakaman Affan. Terlihat juga pengusaha Jusuf Hamka dalam pemakaman tersebut.

Affan Kurniawan, 21 tahun, menjadi korban saat demonstrasi menentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Affan meninggal dilindas kendaraan taktis aparat kepolisian pada Kamis sore hari.