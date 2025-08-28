Bisnis Indonesia Premium
Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas situasional jelang demo buruh di DPR 28 Agustus 2025. Potensi gangguan transportasi umum di Senayan.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:15
Situasi pengamanan di depan Gerbang DPR/MPR RI Jelang Demo Buruh, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas
Situasi pengamanan di depan Gerbang DPR/MPR RI Jelang Demo Buruh, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan aksi unjuk rasa dari kelompok buruh di DPR/MPR hari ini, Kamis (28/8/2025). 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

"Jadi sifatnya situasional, sementara belum ada ruas jalan yang kita tutup, nanti kita lihat dinamika di lapangan," ujar Komarudin di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

Dia menekankan bahwa apabila nantinya massa demo terjadi peningkatan maka pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan maupun penutupan jalan di lokasi.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya jalur yang sering mengalami pengalihan yaitu Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah ditutup. Dengan begitu, seluruh kendaraan bermotor termasuk bus diarahkan untuk menuju Jalan Jenderal Sudirman.

"Kalau memang massa nya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan," pungkas Komarudin.

Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi apabila ada massa aksi yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota.

Nantinya, petugas bakal langsung mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan.

"Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan," tutur Ade.

Potensi Gangguan Transportasi Umum

Berdasarkan informasi dari media sosial masing-masing transportasi umum (transum), setidaknya demo di DPR hari ini berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas moda transportasi publik di kawasan Senayan di sekitarnya.

Misalnya, untuk KRL jalur Tanah Abang-Palmerah berpotensi dilakukan penutupan sementara. Kemudian, untuk Transjakarta rute Senayan-Palmerah bakal dialihkan atau dihentikan sementara.

Selanjutnya, untuk moda transportasi MRT diprediksi bakal terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Senayan, Istora, dan Bundaran HI. Dengan demikian, penumpang diimbau agar menghindari jam-jam rawan untuk menggunakan transportasi ini.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus
Nasional
10 menit yang lalu

Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi
Nasional
30 menit yang lalu

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus
Nasional
50 menit yang lalu

Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka
Nasional
1 jam yang lalu

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

OPINI: Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan
Nasional
1 jam yang lalu

OPINI: Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

