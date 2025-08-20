Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Sebanyak 104 daerah menaikkan PBB P2, dengan 20 daerah di antaranya naik lebih dari 100%. Mendagri mengimbau evaluasi kebijakan agar tidak memberatkan rakyat.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:10
Share
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berikan keterangan soal sengketa perbatasan Aceh-Sumut, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berikan keterangan soal sengketa perbatasan Aceh-Sumut, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

"Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

Baca Juga

Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

"Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya," kata Bima.

Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium
42 menit yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
2 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wamendagri Bima Arya Izinkan Kepala Daerah Bubarkan Ormas Bermasalah

Wamendagri Bima Arya Izinkan Kepala Daerah Bubarkan Ormas Bermasalah

Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Stok Beras Bulog Numpuk, Kemendagri Ingatkan Potensi Kerugian Negara

Stok Beras Bulog Numpuk, Kemendagri Ingatkan Potensi Kerugian Negara

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB
Hukum
7 menit yang lalu

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan
Hukum
42 menit yang lalu

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
Nasional
1 jam yang lalu

Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut
Humaniora
1 jam yang lalu

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%
Nasional
1 jam yang lalu

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

3

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

4

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

5

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

3

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

4

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

5

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan