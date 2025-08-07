Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Sebut Kepatuhan LHKPN Legislatif Terendah

KPK melaporkan kepatuhan LHKPN legislatif terendah di 2025, hanya 83,97%, dibandingkan lembaga lain.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:51
Share
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan setiap penyelenggara negara menyampaikan LHKPN./Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan setiap penyelenggara negara menyampaikan LHKPN./Dok. KPK

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam laporan kinerja KPK di 6 bulan tahun 2025, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) lembaga legislatif terendah dibandingkan lembaga lainnya.

Pemaparan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat laporan kinerja KPK di semester I/2025 di Gedung Juang KPK, Rabu (6/8/2025). Dia menyebut lembaga legislatif hanya berada di level 83,97%.

"Lembaga yang tingkat kepatuhan terendah yaitu legislatif pusat dan daerah masing-masing memperoleh 83,97 dan 88 persen," kata Ibnu 

Secara keseluruhan, KPK mengungkapkan persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025 telah mencapai 91,26 persen. 

Dari data yang dipaparkan, lembaga eksekutif daerah berada di posisi 5 dengan persentase kepatuhan mencapai 88,95%. Di atasnya diisi oleh lembaga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berada di level 89,09%.

Lebih lanjut, lembaga eksekutif pusat berada di posisi ketiga dengan tingkat kepatuhan mencapai 92,33%. Kemudian BUMN 92,6%.

Ibnu menuturkan lembaga dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah yudikatif yang mempunyai persentase 98,74%.

"Untuk itu KPK mendorong seluruh lembaga negara terutama legislatif untuk meningkatkan komitmen kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan integritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab," jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
33 menit yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau
Premium
1 jam yang lalu

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wagub Jakarta Rano Karno Laporkan Harta Kekayaan Rp17 Miliar ke KPK

Wagub Jakarta Rano Karno Laporkan Harta Kekayaan Rp17 Miliar ke KPK

Harta Kekayaan Pramono Capai Rp114 Miliar, Meningkat Saat dilantik jadi Gubenur

Harta Kekayaan Pramono Capai Rp114 Miliar, Meningkat Saat dilantik jadi Gubenur

Toyota Land Cruiser hingga Motor Suzuki, Intip Koleksi Mobil Prabowo yang Berharta Rp2,06 Triliun

Toyota Land Cruiser hingga Motor Suzuki, Intip Koleksi Mobil Prabowo yang Berharta Rp2,06 Triliun

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

DPR Tunda Pembahasan RKUHAP, Janji Ada Transparansi dan Partisipasi Publik

DPR Tunda Pembahasan RKUHAP, Janji Ada Transparansi dan Partisipasi Publik

Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif & Yudikatif di IKN

Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif & Yudikatif di IKN

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
Hukum
49 menit yang lalu

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris
Hukum
1 jam yang lalu

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas
Internasional
1 jam yang lalu

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim
Nasional
1 jam yang lalu

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

3

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

4

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

5

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemasangan Kain Merah Putih Sepanjang 250 Meter di Tasikmalaya
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

3

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

4

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

5

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit