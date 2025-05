Trump Naikkan Tarif Impor Baja Jadi 50% Demi Lindungi Industri AS

Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya akan menaikkan tarif impor baja dari 25% menjadi 50%.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut dirinya akan menaikkan tarif impor baja dari 25% menjadi 50%. Langkah tersebut dinilai akan membantu melindungi pekerja pada industri baja di Amerika Serikat.

Hal tersebut dia ungkapkan saat Trump mengunjungi pabrik United States Steel Corp. pada Jumat (30/5/2025) waktu setempat. Trump mengunjungi pabrik tersebut untuk memperjuangkan kesepakatan yang diharapkan antara US Steel dan Nippon Steel Corp. Jepang.

Kesepakatan tersebut yang akan memastikan perusahaan baja AS tetap dimiliki dan dioperasikan oleh AS, meskipun banyak perincian tentang perjanjian tersebut masih belum jelas. Dia mengatakan kenaikan tarif akan menguntungkan operasi usaha baru tersebut di AS.

"Saya yakin bahwa sekelompok orang yang baru saja melakukan investasi ini sekarang sangat senang, karena itu berarti tidak akan ada yang dapat mencuri industri Anda. Pada 25%, mereka dapat melewati pagar itu, pada 50% mereka tidak dapat lagi melewati pagar itu," kata Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (31/5/2025).

Setelah rapat umum, Trump mengatakan di platform Truth Social miliknya bahwa tarif baru akan mulai berlaku pada 4 Juni 2025 mendatang.

Level pungutan 50% yang baru juga menjadi jaminan bagi janji Trump bahwa kesepakatan US Steel-Nippon, yang ditentangnya selama kampanye, akan menguntungkan pekerja baja di negara bagian Pennsylvania yang menjadi medan pertempuran kritis.

Kesepakatan tersebut ditentang oleh Serikat Pekerja Baja Amerika, yang khawatir kepemilikan Jepang dapat menyebabkan kapasitas berkurang dan pekerjaan dialihkan ke pabrik lain.

"Banyak uang yang akan mengalir ke Anda," imbuh Trump, saat dia berpidato di depan spanduk bertuliskan "The Golden Age", "American Steel" dan "American Jobs".

Trump mengatakan pekerja US Steel akan segera menerima bonus sebesar US$5.000 dan US$2,2 miliar dari US$14 miliar investasi yang diusulkan akan dialokasikan untuk meningkatkan produksi baja di pabrik Mon Valley Works tempat dia berpidato.

Trump mengatakan US$7 miliar akan digunakan untuk memodernisasi pabrik baja, memperluas penambangan bijih, dan membangun fasilitas baru di Indiana, Minnesota, Alabama, dan Arkansas.

Dia juga mengatakan US Steel tidak akan mengumumkan PHK atau outsourcing dan pabriknya akan tetap pada kapasitas penuh setidaknya selama 10 tahun.

AS mengimpor sekitar 17% dari kebutuhan bajanya, menurut angka dari Morgan Stanley, dengan mayoritas berasal dari Kanada, Brasil, dan Meksiko. Perusahaan konstruksi telah memperingatkan bahwa pungutan kemungkinan akan meningkatkan biaya bahan bangunan penting, mengurangi pasokan, dan meningkatkan biaya perumahan baru.

Adapun, kunjungan Trump tersebut bernuansa seperti kemenangan. Dalam acara itu, Trump menerima kaus Pittsburgh Steelers dan helm pengaman emas selama kunjungannya, tetapi meskipun bernuansa perayaan, rincian penting tentang kesepakatan tersebut belum jelas menjelang acara pada Jumat.

Investor sangat ingin mengetahui informasi apa pun tentang kesepakatan tersebut seminggu setelah dia pertama kali mengumumkan bahwa dia akan menyetujui kesepakatan tersebut.

Keputusan Trump menandai pembalikan yang mengejutkan pada transaksi yang sangat ditentangnya di jalur kampanye, tetapi presiden menganggap perubahan itu akan datang dengan konsesi dari Nippon Steel yang menguntungkan pekerja baja.

"Setiap kali mereka datang, kesepakatan itu menjadi semakin baik dan semakin baik bagi para pekerja," kata Trump, menekankan bahwa US Steel akan tetap berkantor pusat di Pittsburgh.

Presiden minggu lalu menyebutnya sebagai kemitraan terencana yang mendatangkan investasi ke AS — bukan sebagai penjualan langsung perusahaan Amerika.

Setelah pengumuman Trump minggu lalu, pembicaraan terus berlanjut terkait ketentuan-ketentuannya, termasuk hak veto apa yang akan dimiliki pemerintah AS atas dewan direksi anak perusahaan US Steel.

"Di Washington, saya akan mengawasinya, dan itu akan menjadi hal yang hebat," kata Trump