Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan Asean Dominic Jermey bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut digambarkan sebagai pertemuan tertutup, tetapi bersifat hangat dan penuh penghormatan.

“Itu rahasia. Sebuah privilese bisa datang ke sini dan bertemu langsung dengan Presiden serta para pejabat senior Istana,” ujar Jermey kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

Saat ditanyakan mengenai, investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP) yang mencapai US$ 7 miliar, Jermey juga enggan secara eksplisit mengungkap isi pembicaraan tersebut.

“Terima kasih, atas kesempatan berbicara hari ini,” pungkas Jermey.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP).

“Total mereka sudah komit investasi sebesar US$ 8,5 miliar. Di mana, US$ 7 miliar dari BP (British Petroleum), dan US$ 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2024).