Ada Peningkatan Arus Mudik, One Way Diperpanjang hingga KM 210 Tol Palikanci

Bisnis.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah memperpanjang rekayasa lalu lintas one way menjadi KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 210 Tol Palimanan-Kanci (Palikanci).

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan perpanjangan rekayasa one way itu lantaran pihaknya menemukan adanya peningkatan arus lalu lintas di ruas tol tersebut.

"Sehingga one way yang kedua kami berlakukan one way lokal dari KM 70 sampai KM 188, dan saat ini kami perpanjang sampai ke KM 210," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Dia menyampaikan, penerapan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional atau bergantung pada eskalasi kendaraan pada jalur mudik tersebut.

Menurut Agus, jika memang diperlukan maka pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas ini hingga Jumat (28/3/2025).

"Kami akan melihat situasi di lapangan. Kalau memang diperlukan ya mungkin sampai malam dan bahkan sampai besok pagi," tambahnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri melalui akun Instagram resminya menyatakan bahwa seluruh Gardu Gerbang Tol Cikatama 1 KM 70 Tol Jakarta-Cikampek bakal digunakan untuk one way arah Jawa.

Oleh karena itu, untuk kendaraan arah Jakarta bakal dialihkan ke GT Cikopo, Dawuan, dan Kalihurip Utama.

"Pelaksanaan One Way bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian. Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara. Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan," tulis @korlantaspolri.ntmc, Kamis (27/3/2025).