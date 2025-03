Korlantas Terapkan Rekayasa Lalu Lintas One Way di KM 70 Tol Japek hingga KM 188 Cipali

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menerapkan rekayasa lalu lintas one way dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 188 Tol Cipali.

Bisnis.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menerapkan rekayasa lalu lintas one way dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 188 Tol Cipali.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut untuk mengurai kepadatan lalu lintas di ruas tol tersebut.

"One way local itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way local itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Dia menambahkan, apabila penerapan one way tersebut masih belum optimal, maka nantinya akan diperpanjang jika memang nantinya diperlukan.

"Manakala nanti tarikan arus yang one way local masih kurang, nanti masih akan kita perpanjang. Ingat ya ini one way local," tambahnya.

Di samping itu, Korlantas Polri mengumumkan bahwa dengan adanya penerapan one way ini maka kendaraan yang akan menuju arah Jakarta bakal dialihkan ke GT Cikopo-Palimanan.

Adapun, Agus juga mengemukakan, bahwa pihaknya telah menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sebelumnya. Penerapan itu dilakukan di tiga titik tol Trans Jawa.

Adapun, penerapan tiga titik contraflow itu yakni di KM 55 - KM 160, KM 109 - KM 132, dan KM 162 - KM 169 sejak 08.00 WIB.

“Di KM 55 - KM 160, KM 109 - KM 132, dan KM 162 - KM 169,” pungkas Agus.