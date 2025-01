Mayor Teddy dan Menlu Sugiono Nyanyikan Kuch Kuch Hota Hai, Kajol: Sungguh Terhormat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Aktris India, Kajol turut mengapresiasi sejumlah pejabat Indonesia yang menyanyikan lagu Bollywood ikonik berjudul Kuch Kuch Hota Hai saat Prabowo menghadiri undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Droupadi Murmu, di Rashtrapati Bhavan, yang terletak di New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025).

Pemeran Anjali Sharma yang merupakan tokoh utama dalam film Kuch Kuch Hota Hai itu pun menilai bahwa pembawaan lagu dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan sejumlah delegasi Indonesia lainnya merupakan penghormatan bagi negaranya.

“Kekuatan Bollywood untuk menyatukan kembali bersinar! Delegasi Indonesia menyanyikan lagu Kuch Kuch Hota Hai merupakan penghormatan yang sangat menyentuh hati. Sungguh terhormat,” ujar Kajol dalam akun X atau twitter pribadinya @itsKajolD, Senin (27/1/2025).

Sekadar informasi, kedatangan delegasi Indonesia bersama Presiden RI Prabowo Subianto di India meninggalkan kesan positif di negara tersebut dan menjadi pembahasan di media setempat.

Beberapa delegasi Indonesia yang turut bernyanyi di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan beberapa asisten pribadi Prabowo.

Tak hanya itu, dalam pemberitaan di media India, The Times of India, berjudul “Indonesia delegation sings 'Kuch Kuch Hota Hai' at President Murmu’s banquet in Rashtrapati Bhavan disebutkan bahwa penampilan itu meninggalkan kesan tersendiri bagi hubungan kedua negara.

“Delegasi Indonesia membawakan lagu ikonik Bollywood 'Kuch Kuch Hota Hai' pada jamuan makan yang diselenggarakan oleh Presiden Droupadi Murmu pada hari Sabtu, menambah sentuhan budaya dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara,” tulis The Times of India.

Lagu ini merupakan judul lagu dari film Bollywood 'Kuch Kuch Hota Hai' yang menampilkan Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukerji sebagai pemeran utama. Lagu ini populer di Indonesia seiring kepopuleran film itu.

“Dinyanyikan dengan indah. Lagu-lagu kami melintasi berbagai negara dan menyembuhkan hati masyarakat yang baik,” tulis komentar warga India, Chella Namasivayam di artikel tersebut.

Prabowo berada di India sejak Kamis (23/1) malam. Di sana, Prabowo menghadiri sejumlah agenda kenegaraan, salah satunya adalah memeriahkan parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavya Path, New Delhi, pada Minggu (26/1) sebagai Tamu Utama atau Chief Guest.