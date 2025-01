Momen Mayor Teddy dan Menlu Sugiono Karaoke 'Kuch-Kuch Hota Hai' di India

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para sekretaris pribadi Presiden Prabowo Subianto kompak karaoke lagu Bollywood ikonik berjudul 'Kuch Kuch Hota Hai' dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di India.

Berdasarkan potongan video yang dibagikan oleh Tim Media Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/1/2025), Menlu Sugiono, Mayor Teddy Indra Wijaya, dan tiga Sekretaris Pribadi Presiden, yakni Rizky Irmansyah, Rajif Sutirto dan Agung Surahman, menyanyikan lagu Kuch-Kuch Hota Hai.

Mereka berkaraoke dengan santai saat mendampingi Presiden Prabowo pada undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Droupadi Murmu, di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1).

Dilansir dari Antara, Seskab Mayor Teddy terlihat asyik menyanyikan lagu sambil menjentikkan jari dengan mikrofon di tangan kanannya.

Di akhir penampilan kelimanya, para undangan yang hadir serentak memberikan senyum dan tepuk tangan meriah, seakan menjadi kesan tersendiri bagi hubungan RI-India.

Momen tersebut diketahui meninggalkan kesan positif dan menjadi pembahasan di salah satu media setempat, salah satunya The Times of India yang menuliskan artikel berjudul "Indonesia delegation sings 'Kuch Kuch Hota Hai' at President Murmu’s banquet in Rashtrapati Bhavan".

"Delegasi Indonesia membawakan lagu ikonik Bollywood 'Kuch Kuch Hota Hai' pada jamuan makan yang diselenggarakan oleh Presiden Droupadi Murmu pada hari Sabtu, menambah sentuhan budaya dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara," tulis The Times of India dilansir dari Antara.

Sebagaimana diketahui, lagu tersebut berasal dari film Bollywood dengan judul yang sama "Kuch Kuch Hota Hai" yang menampilkan superstar Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukerji sebagai pemeran utama. Tak hanya di India, film dan lagu tersebut sangat populer di Indonesia.

"Dinyanyikan dengan indah. Lagu-lagu kami melintasi berbagai negara dan menyembuhkan hati masyarakat yang baik," tulis komentar warga India, Chella Namasivayam dalam artikel tersebut.

Presiden Prabowo berada di India sejak Kamis (23/1) malam untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan, salah satunya memeriahkan parade perayaan Ke-76 Hari Republik India di Kartavya Path, New Delhi, pada Minggu (26/1) sebagai Tamu Utama atau Chief Guest.