Beasiswa LPDP 2025 Tahap I Dibuka 17 Januari, Simak Gambaran Tahapan Seleksinya

HERE WE GO!

3 HARI LAGI!!!



Waktu yang ditunggu-tunggu segera tiba. Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2025 dibuka pada 17 Januari 2025 mendatang.



Inilah saatnya mewujudkan mimpimu. Kejar kampus idaman, raih pendidikan tinggi yang dicitakan.



Cek berkala… pic.twitter.com/bA7ewrOu0i